Home
>
Brasil
>
Procurador: Vale evitaria tragédia se tomasse providências há 3 anos

Procurador: Vale evitaria tragédia se tomasse providências há 3 anos

Ele se refere às medidas preventivas solicitadas pelo Ministério Público do Trabalho à empresa em 2015, após o desastre gerado também com o rompimento de uma barragem em Mariana