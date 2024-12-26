PRF deitou e começou a bater no chão após atirar em jovem no RJ, diz mãe

O policial rodoviário federal que atirou na cabeça de uma jovem em Duque de Caxias, na terça-feira (24), deitou no chão após o incidente e começou a se debater. A afirmação é de Deyse Rangel, mãe da vítima, em entrevista ao jornal O Globo na frente ao hospital em que a filha está internada.

Após perceber que a filha havia sido baleada, Deyse foi até o policial. "Eu gritei para ele: 'Você matou minha filha'. Ele colocou a mão na cabeça, deitou de bruços e ficou batendo no chão, vendo a besteira que ele fez", disse.

Juliana Rangel, de 26 anos, foi baleada na cabeça e está internada em estado gravíssimo Crédito: Reprodução

Deyse e a família estavam indo passar o Natal na casa de outra filha dela, em Itaipu, Niterói. "Quando a gente conseguiu parar o carro, a gente teve que ficar abaixado. Falei: 'Aqui é família'. Ele [o policial que atirou contra Juliana] falou: 'Vocês que estão mandando tiro na gente'. Meu Deus, que tiro?", lembra.

Juliana Leite Rangel levou o tiro durante uma operação da PRF na rodovia Washington Luís (BR-040), em Duque de Caxias. "Já foram metendo bala em cima do meu carro", disse o pai da jovem, Alexandre Silva Rangel, 53, em um vídeo que circula nas redes sociais.

Os policiais confirmaram que fizeram os disparos, segundo a Globonews. Em nota, a PRF lamentou o episódio e informa que "acompanha a situação e presta assistência à família da jovem" e que colabora com as investigações.