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Eleições 2022

Prévias do PSDB têm menos de 2% dos tucanos aptos a votar no ES

Com o fim do prazo para inscrição, cerca de 3% do 1,3 milhão de filiados tucanos no país se cadastraram para votar. Análise do universo de cadastrados, porém, deve ser lida com cautela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 nov 2021 às 18:34

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 18:34

A análise da distribuição dos 44,7 mil tucanos aptos a votar nas prévias presidenciais do PSDB mostra que o governador de São Paulo, João Doria, mobilizou os filiados sem mandato, grupo em que tem larga vantagem. Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, conta com a preferência dos caciques.
O PSDB definiu, na segunda-feira (15), o colégio eleitoral das prévias, que também têm a participação do ex-prefeito Arthur Virgílio (AM). Com o fim do prazo para inscrição no aplicativo de votação, cerca de 3% do 1,3 milhão de filiados tucanos no país se cadastraram para votar. Já no Espírito Santo, 1,95% dos filiados estão aptos a votar.
Os governadores de São Paulo, João Doria, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite
Os governadores de São Paulo, João Doria, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite Crédito: Governo do Estado de São Paulo e Felipe Dalla Valle/Divulgação Palácio Piratini
A análise do universo de cadastrados, porém, deve ser lida com cautela. Estar inscrito no aplicativo é o primeiro passo para a votação, mas os filiados precisarão ainda votar de fato, no domingo (21), das 8h às 15h.
Em segundo lugar, as estimativas levam em conta os estados cujos diretórios declararam apoio formal a Leite ou Doria mas, dentro desses estados, há diversas dissidências.
No Rio Grande do Sul, por exemplo, Doria tem o apoio da ex-governadora Yeda Crusius, enquanto Leite tem paulistas ligados ao ex-governador Geraldo Alckmin em sua campanha.
A votação está acirrada entre Leite, que tem o apoio de mais estados e é considerado favorito entre congressistas tucanos, e Doria, que conta com a máquina do partido em São Paulo, estado que concentra filiados, prefeitos e vereadores do país e onde a sigla tem maior capacidade de mobilização.
Enquanto a campanha de Doria projeta a vitória do governador paulista, os estrategistas de Leite dizem acreditar que ele levará a nomeação.
A eleição será indireta, com cada um dos quatro grupos de votantes representando 25% da pontuação.
Para quem acompanha os números do partido, a força dos militantes pode levar Doria a vencer, assim como a vantagem de Leite entre parlamentares pode lhe colocar na frente. A diferença entre eles tende a ser pequena, o que pode levar o resultado a ser questionado.
São Paulo, que tem cerca de 22% dos filiados do PSDB, mas, no universo de cadastrados, chega a 62%, comemorou a força de mobilização.

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Para isso, o diretório paulista realizou mutirões de cadastramento, utilizou estrutura de call center e fez até eventos com churrasco para promover a inscrição dos filiados no aplicativo.
O Rio Grande do Sul ampliou sua participação, mas não como São Paulo. O estado representa 7% dos filiados, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, e cadastrou 9% dos militantes.
Aliados de Leite ponderam, porém, que os estados que apoiam o gaúcho, como Minas Gerais, tiveram bom resultado no cadastramento de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, chegando a atingir a totalidade.
Considerando o peso de São Paulo de forma ponderada entre os grupos, o estado representa 35% dos cadastrados. Para conselheiros do governador gaúcho, Doria força uma narrativa de vitória a partir dos 62% de filiados, mas, na verdade, o jogo é imprevisível.
Diante da divulgação pela campanha de Doria de ter alcançado 62% dos cadastrados, a campanha de Leite rebateu: "A campanha de Doria ou não entendeu as regras da votação ou está propositalmente tentando confundir a militância e a imprensa". Os gaúchos lembram que esse valor deve ser dividido por quatro.
Nesta semana, as duas campanhas também tiveram desentendimentos a respeito do aplicativo de votação. A ferramenta é considerada vulnerável e foi alvo de um ataque na segunda, o que atrasou a divulgação dos dados de cadastramento.
Um acordo para que as campanhas contratem empresas de TI para acompanhar o processo de votação trouxe mais segurança, mas os receios de judicialização do processo a partir do aplicativo persistem.
Depois de reuniões tensas e troca de críticas em debates, Doria e Leite buscaram um gesto de pacificação, na terça (16), ao se reunirem em Porto Alegre. Uma união do partido em torno do vencedor, porém, é vista com ceticismo.
No grupo de filiados sem mandato, com quase 40 mil inscritos, Doria confirmou seu favoritismo, já que 62% dos cadastrados são de São Paulo. Além de São Paulo, Doria tem o apoio declarado dos diretórios de PA, RN, DF e AC somando 66,1% dos filiados inscritos.
Já os estados que apoiam Leite (RS, PR, MG, BA, AP, AL, CE, RO e MS) somam 22,5% dos filiados sem mandato aptos a participarem das prévias. Em Santa Catarina, a maior parte da executiva declarou apoio a Leite, mas o partido não fechou questão.
Há ainda os filiados de estados que não declararam apoios formalmente outros 11%. O grupo de filiados sem mandato corresponde a um quarto da pontuação final.
No grupo considerado principal, com 52 tucanos do alto clero, que também correspondem a 25% da pontuação final, Leite deve ter pouco mais que a metade dos votos, podendo chegar a 60%.
O grupo inclui os deputados federais, senadores, governadores e vices, além dos ex-presidentes e o atual presidente do PSDB, Bruno Araújo. A composição desse grupo, com maior peso na pontuação, é alvo de embate entre Doria e Leite.
Aliados do paulista reclamam do fato de que Alckmin, ex-presidente do PSDB, se cadastrou e dará seu voto a Leite já que se tornou um desafeto de Doria.
A campanha do gaúcho questiona a inclusão do deputado federal Miguel Haddad (SP), aliado de Doria que assumiu o mandato na última quinta (11), no colégio principal.
No grupo que reúne prefeitos e vice-prefeitos, que também representa 25% da apuração final, o cenário é de equilíbrio entre os estados que apoiam Doria e aqueles que apoiam Leite aqui, as dissidências podem levar vantagem a um ou outro.
Outro embate apertado se dá no terceiro grupo. Os vereadores representam 12,5% da soma total, pois formam o grupo com os deputados estaduais que também representam 12,5%.
De maneira geral, a distribuição dos cadastrados reforçou as projeções de que Leite teria mais que a metade no alto clero e Doria venceria com larga margem entre os filiados.

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Além dos filiados, auxiliares do paulista calculam sua vitória entre prefeitos, vices, deputados estaduais e vereadores. Auxiliares do gaúcho, por sua vez, estimam vencer nos três grupos de políticos e admitem a derrota entre filiados.
A divisão de filiados a favor de Doria e mandatários a favor de Leite complica a missão do PSDB de estabelecer uma união em torno do vencedor, com todo o partido empenhado na campanha de 2022.
Na reta final, Doria e Leite também subiram o tom, trocando críticas e acusações em debates, indicativo de que a sigla terminará as prévias rachada.
Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo, há relatos de pressão entre prefeitos e filiados. O caso mais emblemático foi a demissão do secretário de Habitação do município São Paulo, Orlando Faria, após declarar voto em Leite. A reportagem mapeou outras situações semelhantes.
Além das divisões internas, as prévias evidenciaram o tamanho do PSDB no país. Desde o princípio, os caciques tucanos estimaram que a participação não chegaria perto do 1,3 milhão de filiados a grande maioria não participa da vida partidária e a sigla não tem informações para contatá-los.
Na opinião de parlamentares tucanos, as prévias são positivas por reanimarem a militância do PSDB, colocarem o partido na mídia e resgatarem seu protagonismo e legado.
No entanto, o cadastro não alcançou nem uma centena de milhar, parando em 44,7 mil. É a primeira prévia nacional do partido.
O PSDB realizou duas outras prévias, em São Paulo, em 2018 e 2016 ambas vencidas por Doria, que concorreu ao Governo de São Paulo e à prefeitura da capital, também tendo conquistado os dois cargos.
Em 2016, Doria teve 43% dos cerca de 6.100 votos no primeiro turno e venceu o segundo turno com quase a totalidade dos 3.200 votos. A capital paulista tinha cerca de 27 mil filiados à época.
Em 2018, ele teve 80% dos votos de cerca de 15 mil votos o total de filiados do estado na época era de aproximadamente 310 mil.

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