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Ex-ministro da Justiça

Prerrogativas elogia PF por não 'carnavalizar' prisão de Anderson Torres

"A polícia agiu com absoluta correção agora sob nova gestão. Evitou a espetacularização da Justiça e a carnavalização das prisões", disse o advogado Marco Aurélio Carvalho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jan 2023 às 12:35

Publicado em 14 de Janeiro de 2023 às 12:35

O advogado Marco Aurélio Carvalho, do grupo Prerrogativas, elogiou neste sábado (14) os procedimentos adotados pela PF (Polícia Federal) na prisão do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres.
"O Grupo Prerrogativas reconhece e aplaude os cuidados da Polícia Federal na prisão de Anderson Torres. Esses cuidados dialogam com teses importantes que o grupo sempre defendeu: necessidade de com o espírito público respeitar os direitos humanos, os direitos individuais, as garantias constitucionais de todo e qualquer cidadão, em especial, nesse caso, dos acusados", diz.
O ministro da Justiça, Anderson Torres, em evento em Brasília
O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi preso ao desembarcar no aeroporto de Brasília Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O advogado destacou ainda a forma discreta como a prisão foi efetuada. "A polícia agiu com absoluta correção agora sob nova gestão. Evitou a espetacularização da Justiça e a carnavalização das prisões", acrescenta.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu o delegado Andrei Passos para chefiar a Polícia Federal. Andrei foi o profissional destacado para cuidar da segurança do então candidato petista durante a eleições de 2022.
O ex-ministro da Justiça Anderson Torres foi preso na manhã deste sábado (14) pela Polícia Federal ao retornar dos Estados Unidos.
O ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e ex-secretário da Segurança Pública do DF embarcou na noite desta sexta (13) no aeroporto de Miami com destino final a Brasília. A aeronave pousou por volta das 7h30.

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