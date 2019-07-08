Prêmio Claudio Weber Abramo

Prêmio de Jornalismo de Dados abre inscrições para a sua primeira edição

A premiação homenageia o jornalista Claudio Weber Abramo, pioneiro em jornalismo de dados e fundador da ONG Transparência Brasil

Publicado em 8 de julho de 2019 às 12:14 - Atualizado há 6 anos

Prêmio de Jornalismo de Dados abre inscrições para a sua primeira edição Crédito: Pixabay

O Prêmio Claudio Weber Abramo, que visa incentivar o jornalismo de dados, está com inscrições abertas para a sua primeira edição.

A premiação é uma iniciativa da Escola de Dados, a Open Knowledge Brasil, a Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) e a organização francesa HEI-DA. O nome homenageia o jornalista Claudio Weber Abramo, pioneiro em jornalismo de dados e fundador da ONG Transparência Brasil.

As produções jornalísticas podem concorrer em quatro categorias: 1) investigação guiada por dados, que premia produções que esclareceram assuntos de interesse público a partir da análise de dados; 2) visualização, com trabalhos que comuniquem em imagens o assunto tratado; 3) inovação em jornalismo de dados, para produções que apresentem formatos inovadores; 4) dados abertos, com trabalhos que tenham sido realizados a partir da Lei de Acesso à Informação ou mecanismos semelhantes.

São três finalistas para cada categoria, que ganham isenção da taxa de inscrição do Congresso da Abraji e da Conferência Brasileira de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais (Coda.Br). O prêmio para o vencedor de cada categoria é de R$ 2.500.

Não há limite na quantidade de trabalhos inscritos por um mesmo participante, porém, um mesmo trabalho não pode ser inscrito em categorias diferentes.

As inscrições podem ser feitas no site (https://jornalismodedados.org/inscricao/) até 8 de setembro. O material inscrito precisa ter sido publicado entre junho de 2018 e junho de 2019

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta