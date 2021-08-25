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Mutações da Covid

Prefeitura do Rio suspende plano de reabertura por avanço da pandemia

Motivos alegados são o avanço da pandemia com a variante Delta e a irregularidade no fornecimento de vacinas por parte do Ministério da Saúde. Reabertura seria em 2 de setembro
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

25 ago 2021 às 17:43

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 17:43

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro
Com isso, o plano de flexibilização anunciado pelo prefeito Eduardo Paes, em julho, prevendo a reabertura quase total da cidade para eventos com público, ficará adiado. Crédito: Riotur/Divulgação
A prefeitura do Rio de Janeiro decidiu suspender o plano de flexibilização das atividades, que começaria a vigorar em 2 de setembro. Os motivos alegados são o avanço da pandemia na cidade, principalmente com a variante Delta, e a irregularidade no fornecimento de vacinas por parte do Ministério da Saúde. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (25), em nota divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
“Desde o primeiro anúncio sobre o plano de reabertura da cidade, no início de agosto, foi frisado que essas medidas estavam condicionadas a um cenário epidemiológico favorável, com continuidade da regressão do mapa de risco da cidade para alertas moderado e baixo; e da regularidade de entrega de vacinas pelo Ministério da Saúde. Em não se confirmando essas condições, o planejamento poderia ser revisto”, explicou a SMS.
Com isso, o plano de flexibilização anunciado pelo prefeito Eduardo Paes, em julho, prevendo a reabertura quase total da cidade para eventos com público, ficará adiado. Paes chegou a batizar o dia 2 de setembro como o Dia do Reencontro, quando as restrições cairiam para diversas atividades, o que acabou não ocorrendo.
“Diante do recente aumento do número de casos da doença devido à circulação da variante Delta, retorno de todo mapa de risco para alerta moderado e da recomendação do Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19 (CEEC), o plano de reabertura foi adiado”, disse a secretaria.

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