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Domicílio eleitoral

Prazo para eleitor pedir 2ª via de título termina hoje

Período vale para quem se encontra fora de domicílio eleitoral

Publicado em 08 de Agosto de 2018 às 14:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2018 às 14:12
Período vale para quem se encontra fora de domicílio eleitoral Crédito: Rafael Neddermeyer | Fotos Públicas | Divulgação
Termina hoje (8) o prazo para que o eleitor que se encontra fora de seu domicílio eleitoral peça segunda via do título de eleitor, caso não tenha mais o documento original.
De acordo com o Código Eleitoral, o pedido de 2ª via só pode ser feito até 60 dias antes do pleito, prazo que se encerra nesta quarta. Quem estiver fora de seu domicílio eleitoral pode ir hoje a qualquer cartório eleitoral solicitar o novo documento.
Ao pedir a 2ª via do documento, o eleitor deve esclarecer se deseja recebê-la no cartório em que fez a solicitação ou naquele em que possui seu domicílio eleitoral.
Também nesta quarta, os materiais de campanha passam a ter prioridade postal nos Correios, com o envio processado antes de qualquer outra demanda. Os candidatos e partidos, no entanto, só podem começar a enviar material a eleitores a partir do dia 16 de agosto.

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