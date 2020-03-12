Na TV, Bolsonaro pede que protestos no domingo sejam repensados

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez um pronunciamento em cadeia nacional de televisão na noite desta quinta-feira (12) em que pediu para os organizadores repensem a realização de atos pró-governo marcados para o domingo (15) por causa do novo coronavírus.

"Há recomendação de autoridades sanitárias para que evitemos grandes concentrações populares. Os movimentos espontâneos e legítimos marcados para o dia 15 de março são expressões da nossa liberdade, mas diante dos fatos recentes devem ser repensados", disse. Após o apelo, organizadores anunciaram o cancelamento das manifestações

"Queremos um povo atuante e zeloso com a coisa pública, mas não podemos colocar em risco a saúde da nossa gente", afirmou Bolsonaro.

O presidente também comentou sobre o avanço do vírus: "O governo está atento para manter a evolução do quadro sob controle. É provável, inclusive, que o número de casos aumente nos próximos dias, sem, no entanto, motivo para qualquer pânico".

Assista ao pronunciamento do presidente:

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