Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Na TV, Bolsonaro pede que protestos no domingo sejam repensados
Por causa do coronavírus

Na TV, Bolsonaro pede que protestos no domingo sejam repensados

Atos pró-governo são espontâneos e legítimos, segundo o presidente. Mais cedo, ele já havia sugerido o adiamento das manifestações

Publicado em 12 de Março de 2020 às 20:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 20:38
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez um pronunciamento em cadeia nacional de televisão na noite desta quinta-feira (12) em que pediu para os organizadores repensem a realização de atos pró-governo marcados para o domingo (15) por causa do novo coronavírus. 
"Há recomendação de autoridades sanitárias para que evitemos grandes concentrações populares. Os movimentos espontâneos e legítimos marcados para o dia 15 de março são expressões da nossa liberdade, mas diante dos fatos recentes devem ser repensados", disse. Após o apelo, organizadores anunciaram o cancelamento das manifestações.
"Queremos um povo atuante e zeloso com a coisa pública, mas não podemos colocar em risco a saúde da nossa gente", afirmou Bolsonaro.

Veja Também

Alcolumbre fará teste de coronavírus e avalia suspender votações no Senado

Exame de secretário da Presidência dá positivo para coronavírus

Após apelo de Bolsonaro, organizadores decidem cancelar ato pró-governo

O presidente também comentou sobre o avanço do vírus: "O governo está atento para manter a evolução do quadro sob controle. É provável, inclusive, que o número de casos aumente nos próximos dias, sem, no entanto, motivo para qualquer pânico".
Assista ao pronunciamento do presidente:

TRANSMISSÃO PELAS REDES SOCIAIS

Mais cedo, Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo através de suas redes sociais usando uma máscara cirúrgica. Na "live", ele já havia  sugerido adiar protestos por causa da doença. O presidente também tinha afirmado que ainda aguarda o resultado do exame que vai averiguar se ele está, ou não, com coronavírus. 
Para daqui um ou dois meses (faz a manifestação). Já foi dado um tremendo recado para o parlamento, afirmou o presidente ressalvando que é preciso evitar que haja uma explosão de pessoas infectadas.

Veja Também

Homem com coronavírus no ES mora no exterior e visitava a família

ES confirma segundo caso de coronavírus, diz Casagrande

Samuel Pessôa: "Economia vai cair mais após contágio do coronavírus começar"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 pratos da culinária mineira irresistíveis e fáceis de preparar 
Marcelo Sangalo canta arrocha em bar
Filho de Ivete canta sucesso da mãe em bar de Petrolina
Imagem de destaque
Entenda como a atualização da NR-1 pode melhorar a saúde mental nas empresas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados