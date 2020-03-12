Na TV, Bolsonaro pede que protestos no domingo sejam repensados

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez um pronunciamento em cadeia nacional de televisão na noite desta quinta-feira (12) em que pediu para os organizadores repensem a realização de atos pró-governo marcados para o domingo (15) por causa do novo coronavírus.
"Há recomendação de autoridades sanitárias para que evitemos grandes concentrações populares. Os movimentos espontâneos e legítimos marcados para o dia 15 de março são expressões da nossa liberdade, mas diante dos fatos recentes devem ser repensados", disse. Após o apelo, organizadores anunciaram o cancelamento das manifestações.
"Queremos um povo atuante e zeloso com a coisa pública, mas não podemos colocar em risco a saúde da nossa gente", afirmou Bolsonaro.
O presidente também comentou sobre o avanço do vírus: "O governo está atento para manter a evolução do quadro sob controle. É provável, inclusive, que o número de casos aumente nos próximos dias, sem, no entanto, motivo para qualquer pânico".
Assista ao pronunciamento do presidente:
TRANSMISSÃO PELAS REDES SOCIAIS
Mais cedo, Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo através de suas redes sociais usando uma máscara cirúrgica. Na "live", ele já havia sugerido adiar protestos por causa da doença. O presidente também tinha afirmado que ainda aguarda o resultado do exame que vai averiguar se ele está, ou não, com coronavírus.
Para daqui um ou dois meses (faz a manifestação). Já foi dado um tremendo recado para o parlamento, afirmou o presidente ressalvando que é preciso evitar que haja uma explosão de pessoas infectadas.