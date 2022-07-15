Policial mata mulher, 3 filhos e outras 4 pessoas no interior do Paraná

Larissa Gomes

TOLEDO, PR - Um policial miliar matou a tiros oito pessoas, incluindo a mulher e os três filhos, e logo depois se matou na madrugada desta sexta-feira (15), no oeste do Paraná.

Fabiano Júnior Garcia, 37, trabalhava no 19º Batalhão da Polícia Militar de Toledo, deixou o plantão por volta das 19h na noite de quinta-feira (14) e iniciou a sequência a assassinatos por volta das 23h.

FAbiano Crédito: Reprodução/Facebook

Além da esposa Kassiele Moreira, 28, entre os mortos estão a mãe do policial, de 78 anos, um irmão de 50 anos e os três filhos: uma garota de 12 anos e duas crianças mais novas, de quatro e nove anos, com tiro na cabeça.

O homem também tirou a vida de duas pessoas que estavam na rua, dois jovens de 17 e 19 anos, ainda não identificados.

De acordo com a PM, as duas primeiras vítimas foram a esposa e sua filha mais velha. Elas foram mortas dentro de casa, na região central da cidade de Toledo.

Na sequência, ele seguiu para a casa da mãe, Irene Garcia, onde também estava o irmão. Garcia então matou dois jovens que passavam perto do local.

Depois ele seguiu para a cidade de Céu Azul, a 64 quilômetros de Toledo, matando seus dois filhos mais novos. Ele voltou para a casa dele em Toledo, onde foi encontrado por policiais.

Os PMs atiraram nos pneus do veículo de Garcia para impedir uma fuga. Então, ouviram um disparo e constataram que ele havia se suicidado.

SEPARAÇÃO SERIA MOTIVO, DIZ PM

Em nota, a PM local lamentou o crime e informou que Garcia não tinha histórico que pudesse indicar problemas psicológicos. Ele atuava como coordenador do policiamento da unidade desde 2020.

"Causou estranheza, tristeza e decepção para a corporação. Vai ser aberto um inquérito para apurar o caso e todo suporte para a família será dado", disse, em entrevista nesta sexta (15), o coronel Hudson Leôncio Teixeira.