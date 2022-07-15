Servidor público é morto a facadas no Centro de Afonso Cláudio

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Segundo o Portal da Transparência da Prefeitura de Afonso Cláudio, Carlos Fernandes era lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e desde 2006 atuava na função de gari.