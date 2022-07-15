Servidor público é morto a facadas no Centro de Afonso Cláudio

Um servidor público da Prefeitura de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, foi morto a facadas na manhã desta sexta-feira (15), em uma escadaria na região conhecida como Morro da Igreja, no Centro do município. A vítima foi identificada como Carlos Fernandes e atuava como gari.
O corpo do homem foi localizado por populares na Rua Padre Leduc, próximo à Praça Aderbal Galvão. De acordo com moradores, o gari estava caído e apresentava uma perfuração na região do peito. A Polícia Militar disse que faz buscas pelo suspeito, mas ele ainda não foi localizado.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio e até o momento nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia (181).
Segundo o Portal da Transparência da Prefeitura de Afonso Cláudio, Carlos Fernandes era lotado na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e desde 2006 atuava na função de gari.