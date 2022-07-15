Mãe tenta proteger filha em meio a tiros e é baleada na Serra

Uma mulher de 38 anos foi baleada, na noite desta quinta-feira (14), ao tentar proteger a filha, uma adolescente de 13 anos, durante um tiroteio na Serra, na Grande Vitória. Ela e a menina estavam a caminho de uma igreja, por volta das 19h, quando os criminosos começaram a atirar, no bairro Serra Dourada II.
Ao abaixar para tentar encobrir a menina, a mulher foi atingida na perna e também ficou com a cabeça ferida por estilhaços. Ela foi socorrida para um pronto-socorro da região e depois encaminhada para o Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município.
De acordo com moradores, um grupo chegou no bairro em um carro branco procurando uma pessoa em um bar, mas não encontrou e, logo em seguida, abriu fogo no meio da rua.
Os tiros foram disparados com armas curtas e também de grosso calibre. Em uma das ruas foi encontrada uma das cápsula de munição.
A Polícia Civil afirmou que nenhum suspeito pelo crime foi preso e que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).
