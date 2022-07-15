Indo para a igreja

Mãe tenta proteger filha em meio a tiros e é baleada na Serra

A mulher, de 38 anos, foi atingida na perna e também foi ferida na cabeça por estilhaços. Ela foi socorrida para o Hospital Jayme Santos Neves
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2022 às 10:38

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 10:38

Mulher de 38 anos foi baleada quando ia para a igreja
Mulher de 38 anos foi baleada quando ia para a igreja Crédito: Kaique Dias
Uma mulher de 38 anos foi baleada, na noite desta quinta-feira (14), ao tentar proteger a filha, uma adolescente de 13 anos, durante um tiroteio na Serra, na Grande Vitória. Ela e a menina estavam a caminho de uma igreja, por volta das 19h, quando os criminosos começaram a atirar, no bairro Serra Dourada II.
Ao abaixar para tentar encobrir a menina, a mulher foi atingida na perna e também ficou com a cabeça ferida por estilhaços. Ela foi socorrida para um pronto-socorro da região e depois encaminhada para o Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município.
Balas de calibre alto foram encontradas onde a mulher foi baleada
Balas de calibre alto foram encontradas onde a mulher foi baleada Crédito: Kaique Dias
De acordo com moradores, um grupo chegou no bairro em um carro branco procurando uma pessoa em um bar, mas não encontrou e, logo em seguida, abriu fogo no meio da rua.
Os tiros foram disparados com armas curtas e também de grosso calibre. Em uma das ruas foi encontrada uma das cápsula de munição.
Polícia Civil afirmou que nenhum suspeito pelo crime foi preso e que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

