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Segurança pública

Polícia faz operação contra tráfico no Morro do Macaco, em Vitória

Após caminhada na mata, policiais acharam um ponto usado pra esconder drogas; PM encontrou uma arma, mas nenhum suspeito foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2022 às 22:03

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 22:03

Operação policial no Morro do Macaco e em Tabuazeiro, em Vitória
Operação policial no Morro do Macaco e em Tabuazeiro, em Vitória Crédito: Archimedes Patricio
Policiais militares armados foram mobilizados, na tarde desta quinta-feira (14), para uma operação contra o tráfico de drogas no Morro do Macaco e nas escadaria do bairro Tabuazeiro, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, a ação é uma "resposta enérgica" contra traficantes que estão aterrorizando moradores da região ao ostentar fuzis e impor violência.
A corporação enviou tropas do Batalhão de Ações com Cães (BAC), da Força Tática do Primeiro Batalhão e policiais militares do Comando de Operações em Mata Atlântica (Cotama) para realizarem incursões pelo morro e também pela região de mata, em busca dos criminosos e de materiais ilícitos.
Depois de quase 30 minutos de caminhada na mata, os policiais acharam um ponto usado pra esconder drogas. Na área, um tonel estava enterrado, e dentro dele foram achados materiais utilizados para embalo da droga, como pinos de cocaína. Dentro da mata, a PM também encontrou uma arma, mas nenhum suspeito foi preso.
Operação policial no Morro do Macaco e em Tabuazeiro, em Vitória
Operação policial no Morro do Macaco e em Tabuazeiro, em Vitória Crédito: Archimedes Patricio
Segundo a corporação, a área não tem trilhas definidas e os bandidos costumam montar armadilhas pra surpreender os militares. O policiamento foi reforçado depois de uma onda de violência na região.
Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta

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