Em áudio

Policial acusado por trama golpista falou em cortar cabeça de Moraes e matar meio mundo

Wladimir Soares está preso há sete meses sob a acusação de participar da tentativa de golpe de Estado contra Lula

"Eu estive lá também, né, Lu. Eu posso falar para você aqui no privado, morre aqui. Eu fiz, eu ia, nós fazíamos parte, fazemos, né, de uma equipe de operações especiais que estava pronta para defender o presidente armado, sabe, e com poder de fogo elevado para empurrar quem viesse à frente", diz o policial.>

O policial também defendeu que a cabeça do ministro Alexandre de Moraes , do STF (Supremo Tribunal Federal) , fosse "cortada" e chamou Bolsonaro de frouxo por não ter enfrentado o tribunal até o fim.>

A gravação do policial federal intercala notícias falsas com conspirações relacionadas à terceira gestão de Lula (PT) na Presidência da República. Ele diz que Moraes tinha um acordo com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) para derrubar o petista do Palácio do Planalto.>