Polícia realiza megaoperação contra crime organizado em São Paulo

Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil

A Polícia Civil realizou uma megaoperação, nesta quinta-feira (30), para combater o crime organizado no estado de São Paulo. Chamada de Operação Decap 8, a ação foi deflagrada pela manhã e contou com a participação de mais de 400 agentes e 141 viaturas.

Os policiais civis cumpriram 44 mandados de busca e apreensão e 25 de prisão temporária concedidas pela Justiça de São Paulo em cidades da Grande São Paulo, litoral e interior.

Esta operação faz parte da 4ª fase da investigação das ações do crime organizado. Nesta quinta, a ação prendeu, até o momento, 16 pessoas por suspeita de envolvimento em casos criminosos investigados pela Polícia Civil.

Os agentes de segurança também apreenderam duas armas, 31,6 kg de maconha, 15,3 kg de cocaína e 1 kg de crack.

Ao todo, desde seu início, a Operação Decap 8 já resultou na prisão de 21 integrantes de uma facção criminosa que está envolvida com tráfico de drogas, ocultação de bens e lavagem de dinheiro.