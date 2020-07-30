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Megaoperação

Polícia realiza megaoperação contra crime organizado em São Paulo

Os policiais civis cumpriram 44 mandados de busca e apreensão e 25 de prisão temporária concedidas pela Justiça em cidades da Grande São Paulo, litoral e interior

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 19:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 19:00
Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo
Doria prorroga quarentena por mais 15 dias em São Paulo Crédito: Rovena Rosa | Agência Brasil
A Polícia Civil realizou uma megaoperação, nesta quinta-feira (30), para combater o crime organizado no estado de São Paulo. Chamada de Operação Decap 8, a ação foi deflagrada pela manhã e contou com a participação de mais de 400 agentes e 141 viaturas.
Os policiais civis cumpriram 44 mandados de busca e apreensão e 25 de prisão temporária concedidas pela Justiça de São Paulo em cidades da Grande São Paulo, litoral e interior.
Esta operação faz parte da 4ª fase da investigação das ações do crime organizado. Nesta quinta, a ação prendeu, até o momento, 16 pessoas por suspeita de envolvimento em casos criminosos investigados pela Polícia Civil.
Os agentes de segurança também apreenderam duas armas, 31,6 kg de maconha, 15,3 kg de cocaína e 1 kg de crack.
Ao todo, desde seu início, a Operação Decap 8 já resultou na prisão de 21 integrantes de uma facção criminosa que está envolvida com tráfico de drogas, ocultação de bens e lavagem de dinheiro.
A investigação também apontou a existência de um "tribunal do crime" (quando criminosos são julgados e, às vezes, condenados à morte pelos próprios parceiros).

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