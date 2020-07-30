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Saúde

São Paulo registra 529 mil casos confirmados de Covid-19 e 22.710 mortes

O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, Paulo Menezes, informou que o governo do Estado ampliou o número de testes realizados

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 14:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 14:17
Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena
Movimento no Viaduto do Chá em São Paulo durante a quarentena Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
O secretário executivo da Saúde de São Paulo, Eduardo Ribeiro, informou que o Estado registrou 529.006 casos confirmados da covid-19 e 22.710 mortes pela doença. Entre ontem e esta quinta-feira, houve acréscimo de 14.809 casos, um aumento de 2,8% em 24h, e de 321 novos óbitos, crescimento de 1,4%. Ribeiro informou também que a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 65,1% no Estado e de 62,9% na região metropolitana da capital.
O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, Paulo Menezes, informou que o governo do Estado ampliou o número de testes realizados para a detecção do novo coronavírus, de 900 testes realizados em março para 23 mil em junho e 21,3 mil no mês de julho, contabilizados até o dia 27.
Segundo o coordenador executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, João Gabbardo, o governo já realizou 1,77 milhão de testes para o diagnóstico do novo vírus. De acordo com Gabbardo, estão sendo realizados cerca de 20 mil testes por dia no Estado.

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