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Pandemia

Estado do Rio de Janeiro chega a 161 mil casos de Covid-19

Os dados são da Secretaria Estadual da Saúde (SES), que informou ainda que mil óbitos aguardam resultado de exames que confirmem ou descartem a doença

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 19:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 19:04
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro Crédito: Riotur/Divulgação
O Estado do Rio de Janeiro ultrapassou nesta quarta-feira (29) a marca de 161 mil casos de coronavírus, com 13.198 mortes. Os dados são da Secretaria Estadual da Saúde (SES), que informou ainda que mil óbitos aguardam resultado de exames que confirmem ou descartem a covid-19 como causa.
Apenas entre terça (28) e quarta (29), 165 mortes causadas pelo coronavírus foram registradas, além de 2.008 novos casos da doença. Segundo a SES, do início da pandemia até o momento 161 647 pessoas já tiveram diagnóstico da doença confirmado no Estado.

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