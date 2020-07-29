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Números em crescimento

Brasil registra 1.595 novas mortes por Covid-19 e total chega a 90.134

De terça (28) para quarta (29), o País registrou mais um recorde diário de novos casos de Covid-19, foram 69.074 em 24 horas, superando os 67.860 contabilizados no último dia 22 de julho

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 19:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 19:35
Covid-19
Pandemia de coronavírus tem números em crescimento no Brasil Crédito: Pixabay
O Brasil registrou 1.595 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos pela doença a 90.134, segundo dados divulgados nesta quarta, 29, pelo Ministério da Saúde.
De terça (28) para quarta (29), o País registrou mais um recorde diário de novos casos de Covid-19, foram 69.074 em 24 horas, superando os 67.860 contabilizados no último dia 22 de julho. Com isso, o número total de casos no País superou a marca de 2,5 milhões e atingiu 2.552.265. Desse total, 1.787.419 (70,0%) correspondem aos recuperados e 675.712 (26,5%) ainda em acompanhamento, segundo o Ministério da Saúde.
O dado do ministério não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24h. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período. Há ainda cerca de 3.684 mortes em investigação.
Os números divulgados nesta quinta, por exemplo, incluem a atualização feita pelo Estado de São Paulo, que ontem relatou dificuldades para exportar a base de dados a tempo de atualizar o painel nacional. Na quarta também a Secretaria Estadual de Saúde do Pará verificou algumas inconsistências na base e corrigiu duplicidades.
Com base na divulgação de hoje, o Estado de São Paulo tem um total de 514.197 casos de Covid-19 e 22.389 mortes. O Ceará segue em segundo lugar, com 169.072 casos da doença e 7.643 óbitos. Em seguida, o Rio de Janeiro tem 161.647 confirmações do novo coronavírus e 13.198 mortes. O Estado do Pará aparece em quinta posição, com 151.849 casos e 5.694 mortes.

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