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Pandemia

Espanha e França registram recordes de contaminação diária por coronavírus

A Espanha registrou 1.153 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, um novo recorde de contaminações diárias registradas desde 06 de maio

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 18:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 18:30
Coronavírus tem provocado impacto na economia
Em todo o mundo, os casos de Covid-19 ultrapassaram a marca de 16,8 milhões Crédito: Freepik
Os Estados Unidos notificaram 59.862 casos de covid-19 e 1 194 mortes pela doença nas últimas 24 horas, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês). O país registra um total de 4.339.997 milhões de contaminações e 148.866 mil mortes.
O Estado americano da Califórnia apontou uma nova alta no número diário de mortes por covid-19. O Departamento de Saúde Pública divulgou que 197 pessoas morreram pela doença nas últimas 24 horas. O governo californiano registrou desde o começo da pandemia um total de 466.550 contaminações e 8.518 mortes confirmadas no Estado.

EUROPA 

A Espanha registrou 1.153 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, um novo recorde de contaminações diárias registradas desde 06 de maio, quando o Departamento de saúde espanhol contabilizou 1.318 novos casos diários. O país chegou a 282.641 mil contaminações por covid-19 e 28.436 óbitos desde o começo da pandemia.
Na França, de acordo com os dados mais recentes da Agência Nacional de Saúde, foram registrados 1.392 novos casos de coronavírus nesta quarta-feira, representando o maior aumento diário de casos em mais de um mês no país, que desde o começo da pandemia foram registrados 183.804 mil contaminações e 30.223 mortes por covid-19.

GLOBALMENTE 

Dados coletados pela Universidade Johns Hopkins mostram que, em todo o mundo, os casos de covid-19 ultrapassaram a marca de 16,8 milhões. Já as mortes são mais de 662 mil.
Ainda de acordo com a Johns Hopkins, países que registram maior número de infecções por covid-19 em números absolutos, após os EUA, são o Brasil (2.483.191), Índia (1.531.669), Rússia (827 509) e África do Sul (459.761).

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