Polícia prende mais 5 suspeitos de tentativa de assalto a banco no Ceará

Tentativa de assalto a banco deixa 14 mortos na cidade de Milagres, no Ceará Crédito: Reprodução / TV Verdes Mares

A Secretaria da Segurança do Ceará anunciou neste sábado (8) que prendeu mais cinco suspeitos de participar de uma tentativa de assalto a banco no interior do estado, nesta sexta-feira (7), que terminou com 14 mortos -oito suspeitos e seis reféns.

Os presos, três homens e duas mulheres, foram detidos na BR-116, nas imediações de Milagres, cidade em que ocorreu o crime. Segundo a polícia, eles eram parentes e amigos dos suspeitos de participarem do assalto, e estavam circulando em um carro a fim de resgatar outros envolvidos, que estariam escondidos pela região.

Um dos detidos, Erivan Jesus da Luz, foi indiciado sob suspeita de latrocínio, já que há indícios de que ele participou da ação. Outros três eram parentes de Mackson Junior Serafim da Silva, 26, que foi morto durante o confronto com a polícia. Uma arma também foi apreendida no veículo.

A investigação sobre o assalto continua em andamento. Ainda não se sabe de onde partiram os disparos que vitimaram os reféns, que eram de duas famílias diferentes e foram detidos pelos bandidos em um acesso à BR-116. A Polícia Civil informou que dará prioridade aos laudos cadavéricos e do local do crime, mas não há data prevista para sua conclusão.

Cinco das vítimas foram sepultadas neste sábado (8) em Serra Talhada (PE).

Tentativa de assalto ocorreu em Milagres, a 480 km de Fortaleza Mapa

COMO FOI O CRIME

A tentativa de assalto a agências bancárias deixou na sexta-feira (7) ao menos 14 mortos após confronto de assaltantes com a polícia.

Tentativa de assalto a banco deixa 14 mortos na cidade de Milagres, no Ceará Crédito: Reprodução/ Google Maps

O tiroteio se estendeu por mais de 20 minutos, por volta das 2h, quando cerca de 30 homens armados foram abordados por policiais ao se aproximarem de agências do Banco do Brasil e do Bradesco.

O grupo havia roubado um caminhão que foi deixado atravessado na BR-116, abordado carros no caminho e levado passageiros como reféns.

O prefeito de Milagres, Lielson Landim (PDT), disse que, em meio à troca de tiros com a polícia, os reféns foram mortos pelos próprios assaltantes. As circunstâncias, no entanto, ainda não estão claras.

Segundo a polícia, cinco suspeitos morreram no tiroteio quando tentavam acessar as agências, dois foram baleados e morreram no hospital e um oitavo morreu após fugir, em confronto em Barro, a 24 km.

Nos últimos três meses, episódios semelhantes deixaram um saldo de ao menos 27 suspeitos mortos em confronto com a polícia após assaltos a bancos no Maranhão, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Sul.Dos seis reféns mortos no ataque em Milagres, cinco eram da mesma família.

Peritos levam mortos durante a tentativa de assalto em Milagres Antonio Rodrigues/Diario do Nordeste via AP Peritos levam mortos durante a tentativa de assalto em Milagres O empresário João Batista Magalhães, 46, havia deixado Serra Talhada, onde vive em Pernambuco, na noite de quinta (6), acompanhado do filho de 14 anos para buscar familiares no aeroporto de Juazeiro de Norte, já no Ceará. Eles chegavam de São Paulo.

No retorno, foram abordados pelos bandidos em um acesso à BR-116, em Milagres, e viraram reféns. Estavam no carro, além de Magalhães e seu filho, sua cunhada, seu concunhado e o filho do casal, de 10 anos. Todos morreram.

O familiar de uma das vítimas disse que outros reféns conseguiram sobreviver ao ataque. Um deles teria se fingido de morto no tiroteio.

"Ele foi sequestrado junto com a sexta vítima, uma mulher. Foram dois carros sequestrados, o da minha família e o dessas outras pessoas. Esse homem se fingiu de morto, mas a mulher morreu", afirmou à Folha João Daniel Neto, primo de Magalhães. "Ainda não recebemos informações da polícia sobre como teriam ocorrido as mortes."

O pai do sobrevivente e da mulher que morreu também estava em um dos carros, mas acabou liberado pelos bandidos antes da chegada da polícia porque passou mal.

INVESTIGAÇÃO

O titular da pasta, André Costa, afirmou que a ação policial será investigada, mas que não se pode fazer um julgamento antecipado.

"Houve uma troca de tiros. A informação preliminar que recebemos é que um dos criminosos presos acabou dizendo que matou pessoas que estavam no local e não eram da quadrilha. Mas toda informação é insuficiente", disse Costa.

Segundo ele, foram presos três suspeitos dois de manhã e um terceiro à tarde.

O governo Camilo Santana (PT) disse que a ação policial teve a participação de polícias de quatro estados, Sergipe, Alagoas, Bahia e Ceará inicialmente, o governo cearense havia informado que também houve participação da polícia pernambucana.

O serviço de inteligência integrado havia identificado que haveria um assalto a banco no sul do Ceará, nas cidades de Milagres ou Missão Velha.

"O fato é que estavam preparados para assaltar dois bancos e não conseguiram assaltar", afirmou Santana.