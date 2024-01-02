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Amigos presos

Polícia prende dois suspeitos pela morte de youtuber desaparecido em SP

Corpo de Carlos Henrique Medeiros, 26, estava enterrado nos fundos de casa de amigos em Itapecerica da Serra
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jan 2024 às 06:15

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 06:15

A Polícia Civil de São Paulo prendeu duas pessoas por suspeita de envolvimento na morte do influenciador Carlos Henrique Medeiros, 26, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. O corpo do jovem, que estava desaparecido desde a noite de Natal, estava enterrado nos fundos da casa do casal de suspeitos, que eram seus amigos.
O homem de 28 anos e a companheira dele, de 24, prestaram depoimento e estão presos temporariamente. A Polícia Civil investiga se a morte de Carlos Henrique foi um assassinato.
O corpo do influenciador Carlos Henrique Medeiros, 26, foi encontrado enterrado nos fundos de uma casa em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo
O corpo do influenciador Carlos Henrique Medeiros, 26, foi encontrado enterrado nos fundos de uma casa em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo Crédito: Reprodução/Henrique Medeiros no Facebook
Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, o casal fugiu da cidade no dia seguinte ao registro do desaparecimento do jovem.
O canal do influenciador no Youtube tinha 1,77 milhão de seguidores, e ele era conhecido por vídeos de pegadinhas com familiares, como o pai, falecido em fevereiro do ano passado, e os amigos.
O corpo de Carlos foi encontrado por um amigo no sábado (30), nos fundos da casa.
Segundo a TV Globo, ele era conhecido no bairro em que morava, o que levou a uma busca dos vizinhos por seu paradeiro após o desaparecimento na madrugada de 25 de dezembro, depois de ele sair de uma festa.
Ainda, o casal afirmou, em depoimento à polícia, que Carlos teria morrido ao sofrer um ataque cardíaco após usar drogas. À emissora, o delegado titular de Itapecerica da Serra, Luis Roberto Faria Hellmeiste, afirmou que o depoimento do casal ainda será confrontado com laudos.
"O casal contou que o amigo teve uma overdose por cocaína e morreu. Aí ficou sem saber o que fazer e decidiu enterrar o corpo no quintal. Mas só o resultado do laudo poderá apontar qual foi a causa da morte: se foi acidental por droga ou se ele foi assassinado."
Se for comprovada a morte acidental, o casal ainda seria indiciado por ocultação de cadáver.
Em seu perfil no Instagram, a irmã mais velha de Henrique, Cristiane Medeiros, publicou um vídeo em que ele canta karaoke e escreveu "fazendo muita falta." Ele foi velado no cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, na véspera de ano novo.
Em fevereiro, o jovem lamentou no Facebook o falecimento do pai, personagem frequente nos vídeos. "Infelizmente, hoje faz uma semana que te vi partir."

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