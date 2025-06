Conflito

SP: Adolescente de 15 anos esfaqueia colega após briga em escola

O garoto agredido foi atingido nas costas e foi socorrido sem gravidade. O caso aconteceu em uma escola estadual. De acordo com a prefeitura, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado às 7h33 e, ao chegar ao local, encontrou o estudante sendo atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros.>

A Secretaria da Educação do estado lamentou o caso e disse que a Ronda Escolar e o Conselho Tutelar foram acionados. "A Diretoria de Ensino São Vicente e a gestão escolar estão prestando todo apoio ao aluno e familiares. Um psicólogo do programa Psicólogos nas Escolas foi disponibilizado para atender a comunidade escolar. O caso será inserido no aplicativo do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva) para acompanhamento", finalizou.>