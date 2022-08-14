Polícia investiga sumiço de 4 jovens e motorista de aplicativo no Rio

Segundo o telejornal RJTV, da TV Globo, quatro jovens entre 21 e 28 anos estavam no automóvel com um motorista de aplicativo a caminho de um shopping quando foram rendidos por homens armados e encapuzados no bairro Valverde. Testemunhas teriam relatado que tanto os jovens quanto o motorista foram obrigados a deitar no chão e tiveram as mãos amarradas.