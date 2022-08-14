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Baixada Fluminense

Polícia investiga sumiço de 4 jovens e motorista de aplicativo no Rio

Rapazes entre 21 e 28 anos estavam no automóvel com motorista de aplicativo a caminho de um shopping quando foram rendidos por homens armados e encapuzados no bairro Valverde
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 ago 2022 às 16:14

Publicado em 14 de Agosto de 2022 às 16:14

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de cinco homens que trafegavam a bordo de um carro de aplicativo na tarde da última sexta-feira, 12, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.
Fachada da Secretaria de Estado da Polícia Civil, no centro do Rio de Janeiro
Fachada da Secretaria de Estado da Polícia Civil, no centro do Rio de Janeiro Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
Segundo o telejornal RJTV, da TV Globo, quatro jovens entre 21 e 28 anos estavam no automóvel com um motorista de aplicativo a caminho de um shopping quando foram rendidos por homens armados e encapuzados no bairro Valverde. Testemunhas teriam relatado que tanto os jovens quanto o motorista foram obrigados a deitar no chão e tiveram as mãos amarradas.
O comando do 20º Batalhão da Polícia Militar informou que a unidade não foi acionada para a ocorrência. O caso foi encaminhado para o Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) "para investigação e localização das vítimas", informou a Polícia Civil, em nota.

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