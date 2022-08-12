Capixaba Bárbara Coelho relata cheiro forte e tontura em carro de aplicativo

Capixaba e apresentadora do Esporte Espetacular, Bárbara Coelho passou por um susto durante uma viagem de carro de aplicativo Crédito: Reprodução/TV Globo

A apresentadora do Esporte Espetacular, a capixaba Bárbara Coelho, esteve no programa "Encontro com Patrícia Poeta" na manhã desta sexta-feira (12) para falar sobre um susto que passou durante uma viagem em carro de aplicativo.

A jornalista relatou que entrou no carro e, pouco tempo depois, sentiu um cheiro forte e começou a sentir tonturas. Ela afirma que utilizava o meio de transporte para ir de casa até uma consulta médica. Ao perceber a situação, Bárbara enviou uma mensagem e a localização em tempo real para uma amiga. Pouco depois, começou a passar mal.

"Preciso alertar outras mulheres que fazem o uso do aplicativo. Isso aconteceu na quarta-feira e eu precisava me locomover da minha casa para ir ao médico, uma distância muito curta. Quando entrei no carro, em menos de dois minutos, senti um cheiro forte. Também percebi que o carro estava com aspecto ruim, sujo" Bárbara Coelho - Jornalista e apresentadora do Esporte Espetacular

A jornalista também disse que, durante a viagem, o motorista enviou uma mensagem de voz para alguém pedindo uma cesta básica. "Foi muito aleatório aquele pedido de cesta básica durante a corrida, primeiro que nem se usa o telefone, ou não deveria usar", relatou a apresentadora.

"Eu comecei a ficar muito mal e a perder os sentidos. Senti falta de ar e dificuldades até de falar. Aí eu mandei um áudio para o meu marido e falei 'me espera na porta porque eu tô chegando'. Aí ele [o motorista], me olhou muito feio pelo retrovisor, muito assustado, me encarando" Bárbara Coelho - Jornalista e apresentadora do Esporte Espetacular

Bárbara pediu para o motorista parar no primeiro condomínio, mas ele chegou a questionar a decisão, com a justificativa de que "a corrida ainda não tinha acabado". "Fui ficando com falta de ar, estava preparada para sair do carro em movimento, mas ele parou e tinha uma banca próxima ao local. Pedi ajuda e caí no choro", completou.

A apresentadora entrou em contato com a empresa do aplicativo após o ocorrido, e fez uma denúncia de tentativa de dopagem. "Não fiz B.O. A empresa respondeu que está fazendo uma investigação interna e que o motorista foi afastado."

JORNALISTA CONTINUOU SE SENTINDO MAL