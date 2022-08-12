Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Susto e alerta

Capixaba Bárbara Coelho relata cheiro forte e tontura em carro de aplicativo

A apresentadora do programa Esporte Espetacular, da Globo,  relatou ter se sentido mal após embarcar de casa para uma consulta médica, no Rio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 ago 2022 às 15:39

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 15:39

Capixaba e apresentadora do Esporte Espetacular, Bárbara Coelho
Capixaba e apresentadora do Esporte Espetacular, Bárbara Coelho passou por um susto durante uma viagem de carro de aplicativo Crédito: Reprodução/TV Globo
A apresentadora do Esporte Espetacular, a capixaba Bárbara Coelho, esteve no programa "Encontro com Patrícia Poeta" na manhã desta sexta-feira (12) para falar sobre um susto que passou durante uma viagem em carro de aplicativo.
A jornalista relatou que entrou no carro e, pouco tempo depois, sentiu um cheiro forte e começou a sentir tonturas. Ela afirma que utilizava o meio de transporte para ir de casa até uma consulta médica. Ao perceber a situação, Bárbara enviou uma mensagem e a localização em tempo real para uma amiga. Pouco depois, começou a passar mal. 
"Preciso alertar outras mulheres que fazem o uso do aplicativo. Isso aconteceu na quarta-feira e eu precisava me locomover da minha casa para ir ao médico, uma distância muito curta. Quando entrei no carro, em menos de dois minutos, senti um cheiro forte. Também percebi que o carro estava com aspecto ruim, sujo"
Bárbara Coelho - Jornalista e apresentadora do Esporte Espetacular
A jornalista também disse que, durante a viagem, o motorista enviou uma mensagem de voz para alguém pedindo uma cesta básica. "Foi muito aleatório aquele pedido de cesta básica durante a corrida, primeiro que nem se usa o telefone, ou não deveria usar", relatou a apresentadora. 
"Eu comecei a ficar muito mal e a perder os sentidos. Senti falta de ar e dificuldades até de falar. Aí eu mandei um áudio para o meu marido e falei 'me espera na porta porque eu tô chegando'. Aí ele [o motorista], me olhou muito feio pelo retrovisor, muito assustado, me encarando"
Bárbara Coelho - Jornalista e apresentadora do Esporte Espetacular
Bárbara pediu para o motorista parar no primeiro condomínio, mas ele chegou a questionar a decisão, com a justificativa de que "a corrida ainda não tinha acabado". "Fui ficando com falta de ar, estava preparada para sair do carro em movimento, mas ele parou e tinha uma banca próxima ao local. Pedi ajuda e caí no choro", completou. 
A apresentadora entrou em contato com a empresa do aplicativo após o ocorrido, e fez uma denúncia de tentativa de dopagem. "Não fiz B.O. A empresa respondeu que está fazendo uma investigação interna e que o motorista foi afastado."

JORNALISTA CONTINUOU SE SENTINDO MAL

Bárbara afirmou durante o programa que seguiu com o mal-estar pelo resto do dia. "Dormi muito pesado. Ontem ainda tive sintomas como enjoo e indisposição. Óbvio que ainda tem o impacto do susto, pois fiquei bem abalada. Tive sorte de me ligar na hora. O recado que queria deixar para as pessoas, principalmente para as mulheres, é que sempre compartilhem a corrida com alguém." 

Veja Também

Motorista de aplicativo tem carro metralhado e é assassinado na Serra

PRF apreende 119 tabletes de maconha em “carro de aplicativo” em Linhares

Motorista de aplicativo preso por se masturbar em corrida no ES é solto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Capixaba espírito santo Motorista de Aplicativo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Juliano, Chaiany e Marciele estão no paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Homem morre ao ser esfaqueado na rua em São Domingos do Norte
Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória
Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados