Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Polícia apreende adolescente que planejava ataque a escola no RJ
Violência

Polícia apreende adolescente que planejava ataque a escola no RJ

A ação ocorreu após denúncia de uma professora da antiga escola onde ele estudou. O jovem estava divulgando em redes sociais que iria cometer um atentado semelhante ao ocorrido no município de Suzano, em São Paulo

Publicado em 19 de Março de 2019 às 21:49

Publicado em 

19 mar 2019 às 21:49
Morro da Providência, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução | Google Street View
A Polícia Civil apreendeu um adolescente que estaria planejando um ataque contra a antiga escola. A apreensão foi feita na casa do jovem, no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, na segunda-feira (18). Também foi apreendido um computador e um celular.
Nesta terça-feira (19), a juíza Vanessa Cavalieri, titular da Vara da Infância e da Juventude da Capital, determinou a internação provisória do jovem. Ele ficará internado até a conclusão da perícia no computador apreendido pela Polícia Civil. Em depoimento, o menor negou a intenção de promover um ataque e alegou que queria se vingar de um colega de classe. O adolescente disse ainda ser vítima de bullying por parte desse colega.
Segundo a polícia, ele foi detido por fatos semelhantes aos crimes de associação criminosa, posse de arma e ameaça. A operação contou com auxílio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), o grupo de elite da corporação, e apoio aéreo.
A ação ocorreu após denúncia de uma professora da antiga escola onde ele estudou, na Praça da Bandeira. O adolescente estava divulgando em redes sociais que iria cometer um atentado semelhante ao ocorrido no município de Suzano, em São Paulo, na semana passada.
Os agentes disseram que o menor estava exibindo, na internet, fotografia de arma de fogo e detalhes da ação, inclusive a sua rota de fuga. Ainda segundo os policiais, o adolescente navegava pela chamada deep web, parte da internet pouco acessível a maioria das pessoas, e acessava fóruns que tratam de atentados efetuados em ambiente escolar.
De acordo com uma agente da 18ª Delegacia de Polícia, os pais do adolescente ficaram surpresos e disseram que não tinham ideia de que o filho usava a internet com tais finalidades.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Vports
Nova conexão ferroviária no Porto de Vitória vai ajudar a escoar ferro-gusa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados