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Homem foi preso

PM liberta mãe e dois filhos mantidos em cárcere privado há 17 anos no Rio

Marido da mulher e pai das crianças foi preso. Os dois jovens, de 19 e 22 anos, tinham aparência de criança por causa da desnutrição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jul 2022 às 05:31

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 05:31

Policiais do 27º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, em Santa Cruz, libertaram nesta quinta-feira (28) uma mulher e os dois filhos de uma casa onde eram mantidos em cárcere privado em Guaratiba, na zona oeste da cidade.
O homem acusado de encarcerar e maltratar as três pessoas foi preso e levado à 43ª Delegacia de Polícia. Ele era marido e pai das vítimas. A Delegacia da Mulher de Campo Grande vai investigar o caso.
Cama encontrada na casa onde mãe e filhos eram mantidos em cárcere privado há 17 anos, na Zona Oeste do Rio
A família vivia em condições precárias e estava desnutrida Crédito: Divulgação
Os policiais chegaram à casa após receberem denúncia anônima. A informação da polícia é que o cárcere e a violência já duravam 17 anos. Os dois jovens, de 19 e 22 anos, tinham aparência de criança por causa da desnutrição.
Imagens divulgadas pela PM mostram que a mãe e os dois filhos viviam em um ambiente precário e sujo. Estavam amarrados e sujos. Precisaram ser retirados da casa por uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foram levados para o Hospital Municipal Rocha Faria, onde foram internados.
Um dos jovens com os pés amarrados no local onde era mantido em cárcere privado
Um dos jovens com os pés amarrados no local onde era mantido em cárcere privado Crédito: Divulgação
Vizinhos contaram à TV Globo que ouviam choros e gritos abafados por música alta. Um deles disse que tentava fornecer comida à mãe e aos filhos, mas era impedido pelo acusado.
Carro da polícia na porta da casa onde foram encontrados mãe e filhos encarcerados há 17 anos
Carro da polícia na porta da casa onde foram encontrados mãe e filhos encarcerados há 17 anos Crédito: Divulgação
No dia 17 de julho, um homem foi preso suspeito de estuprar, engravidar e manter em cárcere privado por dois anos a enteada de 11 anos, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio. A menina teve um filho em casa e a Justiça determinou que ela e o bebê sejam encaminhados para abrigos especializados.
O homem está preso em Benfica, na zona norte carioca. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dele.

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