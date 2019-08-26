Home
Planalto diz que recusará ajuda de US$ 20 milhões oferecidos pelo G-7

A informação do Planalto, no entanto, contradiz o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que mais cedo disse que a ajuda do G7 era "bem-vinda"