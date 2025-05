Assessor de imprensa

PL demite Wajngarten após troca de mensagens com críticas a Michelle Bolsonaro

Wajngarten teve mensagem vazada em que diz preferir Lula a Michelle em eventual disputa pela Presidência; procurado, ele não quis se manifestar

BRASÍLIA - O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, demitiu o advogado Fabio Wajngarten, responsável pela assessoria de imprensa do ex-presidente Jair Bolsonaro . Procurado, Wajngarten não quis se manifestar. >

Outra mensagem encaminhada por Wajngarten diz que o PL pagaria R$ 39 mil por mês a Michelle "porque ela carrega o bolsonarismo sem a rejeição do Bolsonaro". "Em que mundo o Valdemar está vivendo", diz a mensagem compartilhada com o selo de "encaminhada" logo em seguida.>

Wajngarten recebia do PL cerca de R$ 125 mil por mês para cuidar da comunicação do ex-presidente - no ano passado, os ganhos dele somaram R$ 1,5 milhão. Já Michelle, na condição de presidente do PL Mulher, recebe um salário bem menor, de R$ 32.181.>