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Agendamento on-line

PF volta a agendar emissão de passaporte pela internet após suposto ataque

Serviço estava temporariamente indisponível desde 17 de abril, quando houve uma tentativa de invasão nos sistemas da corporação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 abr 2024 às 11:45

Publicado em 25 de Abril de 2024 às 11:45

SÃO PAULO - Após suposto ataque hacker, a Polícia Federal restabeleceu, quarta-feira (24), o agendamento de emissão de passaporte pela internet. O serviço havia sido suspenso no dia 17 de abril.
Volta do agendamento foi possível após modernização de software. A PF afirmou que o sistema passou por atualização e está em "pleno funcionamento". Os usuários podem marcar a emissão do documento aqui.
Polícia Federal informa que o serviço de agendamento de emissão de passaporte pela internet foi retomado
Polícia Federal informa que o serviço de agendamento de emissão de passaporte pela internet foi retomado Crédito: Divulgação/Polícia Federal
Suspeita de invasão cibernética motivou PF a interromper serviço. Além de uma nova versão do sistema, também foi necessário que os servidores trocassem as atuais senhas.
Medida foi adotada por cautela. Segundo a Polícia Federal, depois da detecção de uma possível quebra na segurança, a corporação suspendeu por precaução a plataforma de agendamento.
Agentes da Polícia Federal minimizam o episódio. Fontes da PF disseram ao UOL que há tentativas de ataques diariamente e que faz parte da rotina observar esses procedimentos.
Ainda não há detalhes a respeito da invasão e dos possíveis autores do ataque hacker. O caso está sob investigação.

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