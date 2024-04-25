PF volta a agendar emissão de passaporte pela internet após suposto ataque

Volta do agendamento foi possível após modernização de software. A PF afirmou que o sistema passou por atualização e está em "pleno funcionamento". Os usuários podem marcar a emissão do documento aqui.

Polícia Federal informa que o serviço de agendamento de emissão de passaporte pela internet foi retomado Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Suspeita de invasão cibernética motivou PF a interromper serviço. Além de uma nova versão do sistema, também foi necessário que os servidores trocassem as atuais senhas.

Medida foi adotada por cautela. Segundo a Polícia Federal, depois da detecção de uma possível quebra na segurança, a corporação suspendeu por precaução a plataforma de agendamento.

Agentes da Polícia Federal minimizam o episódio. Fontes da PF disseram ao UOL que há tentativas de ataques diariamente e que faz parte da rotina observar esses procedimentos.