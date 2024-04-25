PF volta a agendar emissão de passaporte pela internet após suposto ataque

SÃO PAULO - Após suposto ataque hacker, a Polícia Federal restabeleceu, quarta-feira (24), o agendamento de emissão de passaporte pela internet. O serviço havia sido suspenso no dia 17 de abril.
Volta do agendamento foi possível após modernização de software. A PF afirmou que o sistema passou por atualização e está em "pleno funcionamento". Os usuários podem marcar a emissão do documento aqui.
Suspeita de invasão cibernética motivou PF a interromper serviço. Além de uma nova versão do sistema, também foi necessário que os servidores trocassem as atuais senhas.
Medida foi adotada por cautela. Segundo a Polícia Federal, depois da detecção de uma possível quebra na segurança, a corporação suspendeu por precaução a plataforma de agendamento.
Agentes da Polícia Federal minimizam o episódio. Fontes da PF disseram ao UOL que há tentativas de ataques diariamente e que faz parte da rotina observar esses procedimentos.
Ainda não há detalhes a respeito da invasão e dos possíveis autores do ataque hacker. O caso está sob investigação.