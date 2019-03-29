Home
PF pediu prisão preventiva do ex-governador de Goiás

José Eliton (PSDB) é alvo da Operação Decantação, que investiga fraudes e desvios milionários da Companhia Saneamento de Goiás, mas Justiça autorizou apenas busca e apreensão em seus endereços