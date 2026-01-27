SUS

PF faz operação contra desvio de recursos da saúde no Rio Grande do Norte

Os prefeitos das cidades Mossoró, Paraú e São Miguel são alvos da polícia; a ação conjunta com a CGU também adota medidas cautelares e patrimoniais, que não foram detalhadas pelas autoridades

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 13:48

Polícia Federal vai contar com reforço de pessoal em breve Crédito: Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira (27) 35 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Norte contra um esquema criminoso de desvio de recursos do SUS (Sistema Único de Saúde). Os prefeitos das cidades Mossoró, Paraú e São Miguel são alvos da polícia. A ação conjunta com a CGU (Controladoria-Geral da União) também adota medidas cautelares e patrimoniais, que não foram detalhadas pelas autoridades. Os investigados poderão responder por crimes relacionados a desvios de recursos públicos e por fraudes em contratações administrativas.

As investigações indicam possíveis irregularidades em contratos para fornecimento de insumos à rede pública de saúde. Segundo a PF, empresas sediadas no Rio Grande do Norte mantinham contratos com prefeituras de diferentes estados, e auditorias apontaram problemas na execução, como possíveis entregas não realizadas, materiais fora das especificações e indícios de sobrepreço.

Agentes da Polícia Federal fizeram buscas na casa do prefeito de Mossoró, Allysson Bezerra (União Brasil), e apreenderam um celular, notebook e dois HDs. Em vídeo postado nas redes sociais, o prefeito afirmou que a investigação apura compras realizadas pela prefeitura em 2023 e destacou que sua gestão é pautada pela transparência. "Vou enfrentar isso com muita fé em Deus, com muita determinação, com muita coragem e, principalmente, com integridade de apresentar todos os fatos, todos os documentos, tudo que me for solicitado a qualquer tempo", afirmou.

Prefeito reeleito de Mossoró, segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, Alysson Bezerra é apontado como potencial candidato ao Governo do Rio Grande do Norte nas eleições de outubro, em oposição ao grupo da governadora Fátima Bezerra (PT). Caso decida concorrer na eleição deste ano, ele terá que renunciar ao cargo até abril, cumprindo o prazo de descompatibilização previsto na legislação eleitoral.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta