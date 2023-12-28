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PF arromba porta e prende traficante uruguaio em condomínio no PR

Diego Nicolás Marset Alba estava foragido da justiça paraguaia desde março de 2022; prisão aconteceu na tarde de ontem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 dez 2023 às 06:22

Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 06:22

Um vídeo divulgado pela PF (Polícia Federal) mostra o momento em que um dos maiores narcotraficantes do Uruguai foi preso em um condomínio de luxo em Foz do Iguaçu, Paraná, na terça-feira (26).
A gravação mostra o momento em que quatro membros da PF, armados, arrombam a porta da casa de luxo onde estava Diego Nicolás Marset Alba. Três viaturas da corporação estavam do lado de fora.
É possível ouvir os agentes gritando e perguntando se havia mais alguém na casa. Na garagem da mansão, que não tem muros, havia um carro e brinquedos infantis.
Diego Nicolás Marset Alba é irmão de Sebastián Marset. Os dois são narcotraficantes uruguaios, segundo a PF. Integram o Primer Cartel Uruguayo, facção criminosa do país.
Alba estava foragido por tráfico, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Foi condenado em março de 2022 pela Justiça do Uruguai.
PF prende irmão de um dos traficantes mais procurados da América Latina
PF prende irmão de um dos traficantes mais procurados da América Latina Crédito: Divulgação/PF
A Interpol foi acionada e, por isso, a PF participou das operações para localizá-lo. Ele estaria no Brasil para acompanhar o nascimento do filho.
Segundo a PF, Alba atuava como intermediário financeiro do irmão em viagens da Bolívia para o Paraguai. Garantia os pagamentos pelas remessas de drogas.
A prisão foi autorizada pelo STF (Supremo Tribunal Federal).
PF prende irmão de um dos traficantes mais procurados da América Latina
PF prende irmão de um dos traficantes mais procurados da América Latina Crédito: Divulgação/PF

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