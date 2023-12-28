PF arromba porta e prende traficante uruguaio em condomínio no PR

Um vídeo divulgado pela PF (Polícia Federal) mostra o momento em que um dos maiores narcotraficantes do Uruguai foi preso em um condomínio de luxo em Foz do Iguaçu, Paraná, na terça-feira (26).

A gravação mostra o momento em que quatro membros da PF, armados, arrombam a porta da casa de luxo onde estava Diego Nicolás Marset Alba. Três viaturas da corporação estavam do lado de fora.

É possível ouvir os agentes gritando e perguntando se havia mais alguém na casa. Na garagem da mansão, que não tem muros, havia um carro e brinquedos infantis.

Diego Nicolás Marset Alba é irmão de Sebastián Marset. Os dois são narcotraficantes uruguaios, segundo a PF. Integram o Primer Cartel Uruguayo, facção criminosa do país.

Alba estava foragido por tráfico, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Foi condenado em março de 2022 pela Justiça do Uruguai.

PF prende irmão de um dos traficantes mais procurados da América Latina Crédito: Divulgação/PF

A Interpol foi acionada e, por isso, a PF participou das operações para localizá-lo. Ele estaria no Brasil para acompanhar o nascimento do filho.

Segundo a PF, Alba atuava como intermediário financeiro do irmão em viagens da Bolívia para o Paraguai. Garantia os pagamentos pelas remessas de drogas.

A prisão foi autorizada pelo STF (Supremo Tribunal Federal).