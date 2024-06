Peão é arremessado e pisoteado por touro durante rodeio em MG

Natan Rodrigues Eduardo, de 25 anos, desmaiou na queda. Ele foi socorrido por brigadistas

O acidente aconteceu no domingo, 2, e a queda do peão foi registrada em vídeo. As imagens mostram quando ele é arremessado do dorso do touro e é atingido por uma cabeçada pelo animal, O peão cai no picadeiro e começa a ser pisoteado pelo touro. Os brigadistas conseguiram recolher o animal em uma baia e prestaram atendimento ao rapaz, que foi retirado de maca do picadeiro.