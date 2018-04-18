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Política

Passaporte furtado de Lula estava em carro de assessor

O passaporte furtado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na tarde desta terça-feira, estava em poder de Edson Antônio Moura Pinto

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 00:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 00:11
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: Reprodução/Facebook Lula
O passaporte furtado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na tarde desta terça-feira (17), estava em poder de Edson Antônio Moura Pinto, o mesmo que, em 19 de dezembro de 2013, comprou os dois pedalinhos usados no sítio de Atibaia, também investigado pela operação lava-Jato. Os documentos foram furtados de um veículo estacionado em Curitiba, segundo a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann.
O carro usado por Moura Pinto estava estacionado em uma rua próxima ao Diretório do PT de Curitiba, na região central. Além do passaporte, foram levados objetos pessoais, como roupas, uma pasta com documentos e talões de cheque.
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A Polícia Civil do Paraná confirmou o furto, mas não informou se os itens levados pertenciam a Lula.
Moura Pinto é subtenente do Exército e assessor especial do ex-presidente  ele trabalha na segurança do petista desde que Lula deixou o Palácio do Planalto, em 2010.
NOTAS FISCAIS DOS PEDALINHOS
Os pedalinhos fazem parte da investigação da força-tarefa da Lava-Jato contra o ex-presidente. Os procuradores afirmam que Lula recebeu os equipamentos e outros benefícios no sítio de Atibaia como propina da Odebrecht e da OAS. O petista nega irregularidades, e diz que o sítio não é propriedade sua.
Lula é investigado desde fevereiro de 2016 sob suspeita de ser o real proprietário do sítio. O ex-presidente foi denunciado nesse caso em maio do ano passado, e o juiz Sergio Moro tornou o ex-presidente réu em agosto do ano passado.
Os pedalinhos têm gravado os nomes dos netos de Lula. As notas fiscais de compra dos pedalinhos estavam em nome de Moura Pinto.

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