Outubro Rosa

Passageiras do Santos Dumont recebem flores no Outubro Rosa

Ação se repetirá em 13 cidades durante todo o mês

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 18:29 - Atualizado há 6 anos

Funcionários da Infraero entregam rosas às passageiras pouco antes do embarque Crédito: Fernando Frazão/Agencia Brasil

AGÊNCIA BRASIL - Parceria entre a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a Azul Linhas Aéreas e a Esal Flores distribuiu hoje (7) mais de 300 rosas cor-de-rosa na fila do embarque de vários voos da empresa aérea no Aeroporto Santos Dumont. A iniciativa é parte da programação do Outubro Rosa, mês dedicado ao combate e prevenção ao câncer de mama.

A ação se estenderá por todo o país e inclui 13 aeroportos que registram volume expressivo de voos diários da Azul, dos quais seis pertencem à rede Infraero. As cidades são Campinas, Guarulhos, Belo Horizonte, Congonhas (rede Infraero), Santos Dumont (rede Infraero), Recife (rede Infraero), Porto Alegre, Brasília, Cuiabá (rede Infraero), Curitiba (rede Infraero), Fortaleza, Goiânia (rede Infraero) e Salvador. Na rede Infraero, a campanha da parceria no Outubro Rosa teve início sexta-feira (4) no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. e nesta segunda-feira, chegou ao Rio de Janeiro. As próximas cidades da rede que receberão a iniciatuva são Recife, no dia 9; Cuiabá, no dia 16; Curitiba, no dia 17; e Goiânia. no dia 23.

Passageiras do voo das 14h45 que seguiu para Confins, em Belo Horizonte, mostraram-se surpresas e emocionadas ao receber as rosas. Elizabeth Leitão achou a ideia incrível. “É muito delicada e, além disso, muito necessária”.

Danielle Carollo também gostou da ação, que considerou linda. "É um gesto de carinho e amor que faz a gente lembrar os cuidados que tem de ter. Eu gostei muito”. Da mesma forma, Patrícia Ribeiro aplaudiu a homenagem da Infraero e da Azul. “Deixa todo mundo mais preocupado em se cuidar, em fazer a prevenção certinha. E é lindo ganhar [a rosa]. É muito triste saber que muitas mulheres têm câncer, infelizmente, mas achei maravilhosa a homenagem.”

ALERTA

A ação da Infraero, Azul e Esal é dividida em duas partes. Na primeira, ocorre a distribuição de rosas às passageiras, sem distinção de idade. Na segunda, a coordenadora de Segurança do Trabalho da Azul, Jussara Fátima, entra em alguns aviões da companhia aérea momentos antes da finalização do embarque, para passar às mulheres mensagem sobre a importância dos exames preventivos contra o câncer de mama. Ela foi diagnosticada com a doença em 2012, aos 40 anos de idade, e conseguiu ser curada.

“Eu participo dessa ação desde 2013. Todos os anos, a empresa me convida, e eu aceito porque é uma ação voluntária. Para mim, é um orgulho participar dessa campanha. É um alerta e, ao mesmo tempo, a gente dá um depoimento. O que a gente percebe é que as pessoas que estão passando pelo problema veem uma esperança para elas em mim. Porque, como eu tive câncer e venci, elas também pensam que podem vencer”, disse Jussara à Agência Brasil.

Em sua breve mensagem a bordo, Jussara diz que é uma vitoriosa do câncer de mama e chama a atenção de todos sobre a importância da prevenção. “A informação salvou a minha vida. Eu sabia o que poderia colocar em prática para detectar essa doença que acomete milhares de mulheres. Vejam quais são essas informações que serão exibidas no vídeo a bordo e partilhem com o maior número de pessoas possível. Que eu sirva de exemplo para vocês. E lembrem-se, quem se cuida, voa mais longe”, disse Jussara às passageiras.

Desde a última sexta-feira (4), o vídeo alusivo ao Outubro Rosa que é passado nas viagens da Azul, já registra mais de 50 mil visualizações nas redes sociais.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta