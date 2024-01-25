Parentes de vítimas cobram justiça em atos pelos 5 anos da tragédia de Brumadinho

Cruzes na Esplanada lembram vítimas de tragédia em Brumadinho Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Às 12h28, horário em que a estrutura ruiu, balões vermelhos foram soltos, representando os mortos.

Uma cruz com os nomes de todas as vítimas foi levada a um palco na região central da cidade, onde aconteceu a homenagem. O mesmo aconteceu na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Três balões vermelhos presos ao palco mostravam os nomes das três vítimas ainda não localizadas nas buscas dos bombeiros, que ainda prosseguem: Natália Oliveira, Tiago Tadeu Mendes e Maria de Lurdes da Costa Bueno.

Romeiros que chegaram ao local do ato em procissão estavam com roupas sujas de lama, e os participantes da manifestação, com camisas com pedido de justiça.

"Somos por uma luta, a luta da reparação. E sem justiça não existe reparação", afirmou a presidente da Avabrum (Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão), Andressa Rodrigues.

O ato foi chamado de "Cinco anos sem Justiça". Antes do início da homenagem, Andressa criticou a tentativa do presidente da Vale à época da tragédia, Fábio Schvartsman, um dos indiciados pelo rompimento da barragem, de sair do processo, alegando que não tinha conhecimento dos riscos da estrutura.

O ex-presidente da empresa foi indiciado juntamente com outros 15 executivos da Vale e da empresa de consultoria Tüv Süd. A mineradora afirma que nunca se evidenciou nenhum cenário que indicasse risco iminente da estrutura da barragem. A Tüv Süd não comenta os indiciamentos de seus executivos.

Memorial

O memorial em homenagem às vítimas da tragédia de Brumadinho, inicialmente previsto para ser inaugurado em 25 de janeiro do ano passado, poderá ocorrer nos próximos meses, com o término de um cabo de guerra entre a Vale e parentes dos mortos.

Havia uma disputa sobre quem ficaria responsável pela administração do memorial. A Vale queria a responsabilidade, mas a Avabrum foi contra.

Ao final, ficou definido, por exemplo, que, das 5 cadeiras no conselho da instituição, a associação ficará com 3. "As outras duas terão membros independentes", afirma a curadora do memorial, Kenya Lamounier. A mineradora será a responsável pelo custeio do espaço.

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O que faltava para a inauguração eram procedimentos bancários por parte da Fundação Memorial Brumadinho, encarregada da administração do espaço e envio dos dados de conta corrente para a Vale, o que, conforme a mineradora, ocorreu nesta semana.