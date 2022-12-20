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  • Quase 4 anos depois, 267ª vítima de Brumadinho é identificada
Por exame de DNA

Quase 4 anos depois, 267ª vítima de Brumadinho é identificada

Cristiane Antunes Campos, que tinha 35 anos à época, era supervisora de mina e natural de Belo Horizonte. Três vítimas do rompimento da barragem seguem desaparecidas

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 18:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 dez 2022 às 18:07
A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais confirmou hoje que mais uma vítima da tragédia de Brumadinho foi identificada. Conforme a corporação, Cristiane Antunes Campos, que tinha 35 anos à época dos fatos, é a 267ª pessoa identificada após o rompimento da barragem de rejeitos do Córrego do Feijão, da Vale, em janeiro de 2019.
Por meio de uma nota, a polícia revelou, ainda, que Cristiane foi identificada por meio de exame de DNA. Ela era supervisora de mina e natural de Belo Horizonte. "Tão logo houve a identificação, imediatamente, a família foi informada pela equipe de Assistência Social da PCMG", informou a Civil.
Brumadinho após o rompimento da barragem
Tragédia de Brumadinho: 267ª vítima do rompimento da barragem é identificada Crédito: Corpo de Bombeiros | Divulgação
O governador do Estado, Romeu Zema (Novo), utilizou as redes sociais na tarde de hoje para comentar sobre o ocorrido. "Mais uma joia da tragédia em Brumadinho foi identificada pela Polícia Civil. Uma supervisora de mina, de 35 anos. No total, 267 pessoas foram identificadas e não sossegaremos até encontrarmos todos os desaparecidos, diminuindo um pouco a dor dos familiares", escreveu o chefe do Executivo mineiro no Twitter.
A última vítima da tragédia identificada foi o auxiliar de sondagem Olímpio Gomes Pinto, que tinha 56 anos na época do incidente. Conhecido como Licão, Olímpio era natural de Caeté, também em Minas Gerais. Sua identificação foi confirmada pela Polícia Civil do estado no último dia 7 de junho.
Com a identificação de Cristiane, a polícia reforça que três vítimas do rompimento da barragem seguem desaparecidas passados os mais de três anos desde a tragédia. São elas:
  • A corretora de imóveis Maria de Lurdes da Costa Bueno, conhecida como Malu;
  • A estagiária Nathalia de Oliveira Porto Araújo;
  • O engenheiro mecânico Tiago Tadeu Mendes da Silva.

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