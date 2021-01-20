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Coronavírus

Pandemia em 2021 pode ser pior do que em 2020, diz presidente do Butantan

Dimas Covas criticou a atuação do governo de Jair Bolsonaro no combate ao coronavírus. Segundo ele, o Ministério da Saúde não comprou doses suficientes da Coronavac
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jan 2021 às 09:24

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 09:24

Coronavírus - Covid19
Coronavírus: Dimas Covas disse ver a possibilidade da pandemia ser pior em 2021 do que foi em 2020 Crédito: Thor Deichmann/Pixabay
O presidente do Instituto do Butantan, Dimas Covas, disse ver a possibilidade da pandemia ser pior em 2021 do que foi em 2020, caso não sejam empregadas medidas para reduzir os casos e aumente a compra de vacinas o quanto antes.
Covas também disse ver como inevitável a mudança para a bandeira vermelha em São Paulo, que tem medidas mais drásticas de isolamento social.
Ele criticou a atuação do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) no combate ao coronavírus. Segundo Covas, o Ministério da Saúde não comprou doses suficientes da Coronavac.
As afirmações foram ditas em transmissão fechada da XP Investimentos na manhã desta terça-feira (19). O evento foi destinado a clientes institucionais da XP, como bancos, gestoras e corretoras e faz parte de uma série de lives que a corretora organiza regularmente com temas que afetam o meercado financeiro.
Segundo pessoas do mercado, Covas também disse que vê como inevitável a mudança para bandeira vermelha em São Paulo.
Procurada, a XP Investimentos não quis comentar.
A maior parte do estado está classificada em bandeira vermelha, que representa risco alto para Covid-19.

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