Home
>
Brasil
>
Pai: 'Se a Vale tivesse acionado a sirene, minha filha estaria viva'

Pai: 'Se a Vale tivesse acionado a sirene, minha filha estaria viva'

"Sexta-feira passada (25) foi um dia normal, como qualquer outro. Nem podia imaginar que aquela seria a última vez que eu veria minha Laís Gabrielle"