Padre é afastado em Natal após áudio sobre suposta relação com homem

A Arquidiocese de Natal (RN) afastou um padre das funções ministeriais nesta sexta-feira (3) após o vazamento de um áudio sobre um suposto envolvimento sexual do sacerdote com outro homem. O episódio viralizou nas redes sociais e chegou a ficar entre os assuntos mais comentados no Twitter.
O áudio em questão teria sido gravado pela esposa do homem com quem o padre teria mantido relações. Na gravação, ela confronta os dois a respeito do assunto. As vozes masculinas são atribuídas ao seu marido e ao sacerdote.
Em um dos trechos, a mulher reclama que os dois homens teriam mantido envolvimento sexual enquanto ela era noiva do companheiro. Ela também diz que, mesmo assim, o sacerdote decidiu depois celebrar seu casamento.
O homem cuja voz é atribuída ao padre admite o relacionamento. "Foi uma fraqueza. Nós confessamos e prometemos que não teria mais em respeito até a você", afirma ele, dirigindo-se a mulher.
O relacionamento teria ocorrido há cerca de dez anos, e a divulgação do áudio nas redes sociais ocorreu nesta sexta.
A Arquidiocese de Natal confirmou em nota o afastamento do pároco para que sejam "apurados os fatos e tomadas as devidas providências".
"Também determinou que fosse aberta uma investigação prévia, conforme prescreve o Direito Canônico, para que sejam averiguadas as possíveis responsabilidades", acrescentou a arquidiocese.