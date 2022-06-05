Padre é afastado em Natal após áudio sobre suposta relação com homem

A Arquidiocese de Natal (RN) afastou um padre das funções ministeriais nesta sexta-feira (3) após o vazamento de um áudio sobre um suposto envolvimento sexual do sacerdote com outro homem. O episódio viralizou nas redes sociais e chegou a ficar entre os assuntos mais comentados no Twitter.

Um padre do RN foi afastado das funções após ter um escândalo sexual exposto nas redes sociais Crédito: Divulgação

O áudio em questão teria sido gravado pela esposa do homem com quem o padre teria mantido relações. Na gravação, ela confronta os dois a respeito do assunto. As vozes masculinas são atribuídas ao seu marido e ao sacerdote.

Em um dos trechos, a mulher reclama que os dois homens teriam mantido envolvimento sexual enquanto ela era noiva do companheiro. Ela também diz que, mesmo assim, o sacerdote decidiu depois celebrar seu casamento.

O homem cuja voz é atribuída ao padre admite o relacionamento. "Foi uma fraqueza. Nós confessamos e prometemos que não teria mais em respeito até a você", afirma ele, dirigindo-se a mulher.

O relacionamento teria ocorrido há cerca de dez anos, e a divulgação do áudio nas redes sociais ocorreu nesta sexta.

A Arquidiocese de Natal confirmou em nota o afastamento do pároco para que sejam "apurados os fatos e tomadas as devidas providências".