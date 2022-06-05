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Padre é afastado em Natal após áudio sobre suposta relação com homem

A Arquidiocese de Natal (RN) afastou o religioso das funções ministeriais nesta sexta-feira (3) após o vazamento de um áudio sobre um suposto envolvimento sexual do sacerdote

Publicado em 05 de Junho de 2022 às 09:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jun 2022 às 09:56
A Arquidiocese de Natal (RN) afastou um padre das funções ministeriais nesta sexta-feira (3) após o vazamento de um áudio sobre um suposto envolvimento sexual do sacerdote com outro homem. O episódio viralizou nas redes sociais e chegou a ficar entre os assuntos mais comentados no Twitter.
Um padre do RN foi afastado das funções após ter um escândalo sexual exposto nas redes sociais
Um padre do RN foi afastado das funções após ter um escândalo sexual exposto nas redes sociais Crédito: Divulgação
O áudio em questão teria sido gravado pela esposa do homem com quem o padre teria mantido relações. Na gravação, ela confronta os dois a respeito do assunto. As vozes masculinas são atribuídas ao seu marido e ao sacerdote.
Em um dos trechos, a mulher reclama que os dois homens teriam mantido envolvimento sexual enquanto ela era noiva do companheiro. Ela também diz que, mesmo assim, o sacerdote decidiu depois celebrar seu casamento.
O homem cuja voz é atribuída ao padre admite o relacionamento. "Foi uma fraqueza. Nós confessamos e prometemos que não teria mais em respeito até a você", afirma ele, dirigindo-se a mulher.
O relacionamento teria ocorrido há cerca de dez anos, e a divulgação do áudio nas redes sociais ocorreu nesta sexta.
A Arquidiocese de Natal confirmou em nota o afastamento do pároco para que sejam "apurados os fatos e tomadas as devidas providências".
"Também determinou que fosse aberta uma investigação prévia, conforme prescreve o Direito Canônico, para que sejam averiguadas as possíveis responsabilidades", acrescentou a arquidiocese.

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