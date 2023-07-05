Pablo Marçal é alvo de operação da PF sob suspeita de crimes eleitorais

SÃO PAULO - O coach Pablo Marçal é alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (5) sob suspeita de crimes eleitorais. A corporação investiga se ele cometeu também os crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e apropriação indébita nas eleições de 2022

A operação da PF que mira o coach cumpre sete mandados de busca e apreensão em Barueri e Santana de Parnaíba, no estado de São Paulo.

O coach Pablo Marçal Crédito: Reprodução/YouTube

Marçal foi pré-candidato à Presidência da República pelo PROS no ano passado, mas teve seu nome barrado pelo TSE. Após a derrota, ele se lançou candidato a deputado federal, mas também teve o registro indeferido pela Corte eleitoral.