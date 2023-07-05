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Investigação

Pablo Marçal é alvo de operação da PF sob suspeita de crimes eleitorais

Segundo a investigação, o coach e o sócio teriam realizado doações milionárias às campanhas e depois remeteram os valores às empresas das quais são sócios

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 14:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jul 2023 às 14:52
SÃO PAULO - O coach Pablo Marçal é alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (5) sob suspeita de crimes eleitorais. A corporação investiga se ele cometeu também os crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e apropriação indébita nas eleições de 2022.
A operação da PF que mira o coach cumpre sete mandados de busca e apreensão em Barueri e Santana de Parnaíba, no estado de São Paulo.
coach Pablo Marçal
O coach Pablo Marçal Crédito: Reprodução/YouTube
Marçal foi pré-candidato à Presidência da República pelo PROS no ano passado, mas teve seu nome barrado pelo TSE. Após a derrota, ele se lançou candidato a deputado federal, mas também teve o registro indeferido pela Corte eleitoral.
Segundo as apurações feitas pela PF, Marçal e um sócio dele fizeram doações à campanha do coach à presidência e à Câmara e parte desses valores foram remetidos às próprias empresas das quais são sócios. O UOL tenta contato com a defesa de Marçal.

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