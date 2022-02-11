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Rio de Janeiro

Oito pessoas morrem em operação policial na Vila Cruzeiro, no Rio

Cinco fuzis e três pistolas foram apreendidos até o momento, e, segundo moradores, o tiroteio é intenso no local

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 08:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 fev 2022 às 08:49
Oito pessoas morreram no início da manhã desta sexta-feira (11) na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio de Janeiro, durante uma grande operação policial que é realizada no local. Segundo a Polícia Militar, a operação busca na região criminosos do Jacarezinho, favela ocupada no contexto do Cidade Integrada, programa de segurança pública lançado pelo governo do Rio de Janeiro.
Operação na Vila Cruzeiro, Rio de Janeiro
Grande operação policial faz parte do programa Cidade Integrada. Crédito: Reprodução/TV Globo
"Houve confronto e oito criminosos feridos não resistiram aos ferimentos", informou a PM. Cinco fuzis e três pistolas foram apreendidos até o momento. De acordo com informações de moradores da Vila Cruzeiro, o tiroteio é intenso no local. "Blindados e helicópteros dentro da favela. Caos logo cedo", disse o ativista Raull Santiago. A operação começou às 4h30 e reúne equipes da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal.
Na quinta-feira (10), um homem de 23 anos morreu em uma ação policial no Jacarezinho, o que provocou protestos de moradores. A polícia afirma que João Carlos Sordeiro Lourenço, 23, conhecido como João do Jaca, reagiu ao ser abordado e foi atingido. Segundo a corporação, ele foi encaminhado ao Hospital Salgado Filho, mas não resistiu. A mãe de João nega que ele estivesse armado no momento da abordagem.
Anunciado pelo governador Cláudio Castro (PL) a nove meses das eleições, o Cidade Integrada contará com um investimento inicial de R$ 500 milhões. A primeira etapa teve início no dia 19 de janeiro, quando 1.300 agentes militares e civis ocuparam as favelas do Jacarezinho (e a vizinha Manguinhos), dominada pelo Comando Vermelho, e da Muzema, controlada por uma milícia.

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Especialistas da segurança pública e defensores dos direitos humanos têm questionado uma suposta falta de critérios e metas concretas na elaboração do programa, assim como a ausência de diálogo prévio com outros atores. Moradores denunciam violações de direitos humanos e invasões de casas por policiais, que ainda não usam as câmeras portáteis compradas recentemente pelo estado.
As ações policiais ocorrem em meio à decisão do Supremo Tribunal Federal que restringiu as operações policiais para casos excepcionais em favelas do Rio de Janeiro enquanto durar a pandemia da Covid-19.

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