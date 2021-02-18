Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • "O Estado de Direito precisa ser sempre zelado", alerta Gilmar Mendes
Após prisão de deputado

"O Estado de Direito precisa ser sempre zelado", alerta Gilmar Mendes

O ministro do Supremo Tribunal Federal aproveitou a confirmação da ordem de prisão de Daniel Silveira (PSL-RJ) para fazer elogios ao inquérito das fake news
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 fev 2021 às 16:19

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 16:19

Ministro Gilmar Mendes
Ministro Gilmar Mendes Crédito: Nelson Jr.|SCO|STF
Após a confirmação da ordem de prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ) no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Gilmar Mendes aproveitou para fazer elogios ao chamado inquérito das fake news.
Foi no âmbito da investigação - aberta de ofício ainda em 2019 pelo então presidente do tribunal, Dias Toffoli, para apurar notícias falsas, ofensas e ameaças contra os integrantes da Corte - que a prisão de Silveira foi decretada. As apurações são alvo constante de ataques dirigidos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que veem no inquérito um instrumento de perseguição aos aliados do governo.
"A decisão do Plenário do STF de ontem (quarta-feira) jamais teria sido possível não fosse a atuação corajosa da Presidência do Ministro Dias Toffoli ao instaurar o Inquérito das Fake News em 2019. De lá pra cá, fatos gravíssimos foram revelados", escreveu o ministro nas redes sociais nesta quinta-feira, 18. "O Estado de Direito precisa ser sempre zelado", acrescentou.
Daniel Silveira foi preso depois de divulgar um vídeo defendendo o AI-5, instrumento de repressão mais duro da ditadura militar que fechou o Congresso Nacional, e a destituição de ministros STF - o que é inconstitucional. Embora o tribunal tenha mantido a detenção, por se tratar de um parlamentar no exercício do mandato, cabe ao plenário da Câmara dos Deputados dar a palavra final no caso.
A pressão pela cassação do mandato aumentou depois que a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou uma denúncia contra o deputado por grave ameaça e incitação de animosidade entre o Supremo Tribunal Federal e as Forças Armadas. A acusação formal, assinada pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, foi enviada na esteira de um segundo inquérito em curso no STF: o que investiga a autoria e o financiamento de atos antidemocráticos.
Enquanto a Câmara se prepara para votar a prisão, a audiência de custódia de Daniel Silveira, padrão em prisões em flagrante para avaliar a necessidade de continuidade da detenção ou a possibilidade de eventual concessão de liberdade, está marcada para a tarde desta quinta-feira.

Veja Também

Presidente do Conselho de Ética prevê votação de caso Silveira em até 60 dias

Deputado preso por ataque ao STF é alvo de representação na Câmara por ofender Rigoni

Câmara articula acordo após decisão do STF por prisão de deputado bolsonarista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Câmara dos Deputados Fake news gilmar mendes PSL STF Brasília (DF)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
José Darcy Arruda publica vídeo se despedindo da Polícia Civil do ES
Imagem de destaque
Kelly Key convoca fãs a fazer uma corrente de oração após marido sofrer AVC
Falha no controle aéreo suspende pousos e decolagens em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados