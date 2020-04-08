Núcleo duro do Ministério da Saúde diz que se Mandetta sair, sai junto

"Aqui entramos juntos e estamos juntos. Quando eu deixar o ministério, vamos colaborar com a equipe que vier, mas vamos sair juntos", disse o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, rodeado por cinco dos sete secretários da pasta e acompanhado por servidores que atuam no combate ao novo coronavírus

Luiz Henrique Mandetta é ministro da Saúde do governo Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR

O movimento de "se sair, saímos juntos" tem sido reforçado nos bastidores por parte dos secretários do Ministério da Saúde em meio à queda de braço entre Mandetta e o presidente Jair Bolsonaro.

A frase é repetida sobretudo pelo secretário-executivo da pasta, João Gabbardo dos Reis, e pelo secretário de Vigilância, Wanderson Oliveira, ambos na linha de frente do combate ao novo coronavírus.

"Fui convidado por ele e sairia com ele", disse Gabbardo à reportagem nesta terça-feira (7). Em meio à crise, o ministro também tem tentado dar visibilidade à equipe, marcada pela experiência em gestão de saúde e atuação em outros governos.

Médico e ultramaratonista, Gabbardo, número 2 da pasta, é descrito por Mandetta como "o cara que prevê e resolve as coisas". No caso do coronavírus, isso significa lidar com a gestão de leitos e a oferta de equipamentos no SUS. Antes de assumir o cargo, foi secretário de Saúde do Rio Grande do Sul de 2015 a 2018 e passou pelo ministério na gestão Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Também foi presidente do Conass (Conselho de Secretários estaduais de Saúde), que representa os estados nas decisões sobre o sistema de saúde. Recentemente, foi alvo de críticas após aparecer correndo com a esposa nas ruas de Brasília em meio à defesa de isolamento social.

Mandetta saiu em sua defesa: "O pessoal pode fazer uma caminhada, pode ficar tranquilo. Só não pode aglomerar. O Gabbardo é ultramaratonista, autorizei a dar uma corridinha", disse.

Alçado ao cargo por indicação de Onyx Lorenzoni e do deputado federal Osmar Terra, Gabbardo trouxe à equipe Erno Harzheim, médico de família e ex-secretário de Saúde de Porto Alegre e hoje responsável pelas ações na área da atenção básica.

Gabbardo desejava ter como sua principal vitrine o programa Médicos pelo Brasil (em substituição ao Mais Médicos, criado na gestão Dilma Rousseff, para levar profissionais ao interior do país). Era esse seu front mais próximo das ações e decisões do ministro.

Entre aliados, o grupo era visto como técnico, mas também entusiasta da gestão Bolsonaro. Com frequência, medidas da pasta eram anunciadas nas redes sociais com citação ao presidente e ao ministro.

As interferências recentes do Planalto em decisões, no entanto, geraram um clima de mal-estar no grupo, acostumado com liberdade de trabalho, e isso se refletiu nas postagens na rede, agora atreladas apenas ao ministério.

A chegada do novo coronavírus também conferiu força a Wanderson Oliveira, enfermeiro epidemiologista, pesquisador da Fiocruz e secretário de Vigilância em Saúde da pasta. Seu nome foi um dos últimos a ser anunciado. Na época, o próprio ministro chegou a dizer à reportagem que estava com dificuldade em encontrar um nome técnico como gostaria.

Sua escolha é atribuída a Agenor Álvares, sanitarista e ex-ministro da Saúde do governo Lula (PT), a quem Mandetta pediu indicações. Desde então, Mandetta tem definido o secretário em coletivas como o seu "controlador de tráfego", "aquele que lê, que vê números e fica medindo".

A presença de Oliveira tem sido respaldada por gestores estaduais de saúde, que veem no secretário experiência em situações de emergência  antes do coronavírus, fez parte da equipe que atuou no ministério em resposta à emergência pelo vírus da zika. Nos bastidores, Oliveira também tem repetido que deixará o ministério caso Mandetta saia.

NOMES DE GESTÕES ANTERIORES

A equipe que estava ao redor do ministro na mesa também tem nomes de amigos e profissionais remanescentes de gestões anteriores.

Um deles é Denizar Vianna, médico cardiologista que assumiu a Secretaria de Ciência e Tecnologia e de quem era próximo nos tempos de faculdade. Outro é Francisco de Assis Figueiredo, que já era secretário da área de assistência especializada sob Michel Temer (MDB).

Na segunda-feira, Figueiredo desceu ao térreo do ministério para esperar a chegada do ministro com outros servidores.

SECRETÁRIOS AUSENTES

Dois secretários, no entanto, estavam ausentes da mesa no encontro desta segunda: Mayra Pinheiro, titular da Secretaria de Gestão Estratégica em Trabalho na Saúde e conhecida por ter participado de protestos no passado contra a vinda de cubanos ao Mais Médicos, e Robson Santos da Silva, coronel do Exército à frente da saúde indígena.