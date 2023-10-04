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Cara nova

Novo passaporte brasileiro começa a ser emitido

Marcas d'água foram inseridas -passando de uma para 13 -, assim como um chip eletrônico, um fio de segurança e holográficos, a fim de dificultar falsificação

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 07:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 out 2023 às 07:36
Passaportes brasileiros emitidos a partir de terça-feira (3) estarão de cara nova. Agora, o design do documento homenageia biomas de todas as regiões do país, com desenhos de flora e fauna. Além disso, os dispositivos de segurança presentes são considerados mais modernos.
Marcas d'água foram inseridas -passando de uma para 13 -, assim como um chip eletrônico, um fio de segurança e holográficos, a fim de dificultar falsificação.
Elementos do novo passaporte brasileiro
Elementos do novo passaporte brasileiro Crédito: Divulgação/ Polícia Federal
O passaporte, idealizado pela PF (Polícia Federal), pela Casa da Moeda e pelo Ministério de Relações Exteriores, terá ainda sete variações de fundos invisíveis fluorescentes, em vez de apenas uma.
A capa também muda: saem as estrelas do Cruzeiro do Sul e volta o brasão da República. Já na página com os dados do cidadão, haverá uma foto em preto e branco impressa com dados biométricos do usuário e uma segunda imagem colorida.
O custo para emissão segue o mesmo, cerca de R$ 257,25, e o prazo também será de dez anos. A troca para o novo modelo só será necessária ao fim do prazo de validade do passaporte antigo. Agendamento pode ser feito no site da PF.
A última grande atualização no documento ocorrera no início de 2015, no governo Dilma Rousseff (PT), quando ele ganhou um chip, versão eletrônica e teve prazo de validade estendido de cinco para dez anos.

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