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Ministro do Meio Ambiente

Novo determina suspensão temporária da filiação de Ricardo Salles

Comissão Nacional de Ética Partidária comunicou nesta quinta-feira (31) a seus filiados a suspensão temporária de Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, de seus quadros

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 20:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 20:57
Ministro do Meio ambiente, Ricardo Salles Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O Partido Novo comunicou nesta quinta-feira (31) a seus filiados a suspensão temporária de Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, de seus quadros. A informação foi divulgada a integrantes do partido e confirmada à reportagem pela assessoria da sigla.
A suspensão foi determinada pela Comissão Nacional de Ética Partidária, conforme artigos 19 e 72 do estatuto do Novo. Salles está suspenso até o julgamento final de denúncia apresentada perante a comissão, conforme requerimento protocolado em agosto.
"O Novo informa que a Comissão Nacional de Ética Partidária, no exercício de suas atribuições, conforme determina o Estatuto do Novo nos artigos 19 e 72, inciso V, suspendeu, em caráter liminar, a filiação do Sr. Ricardo de Aquino Salles, conforme previsto no § 2º, alínea 'b' do art. 21 do Estatuto, até o julgamento final da denúncia apresentada perante a comissão", diz o comunicado.
Conforme o estatuto do partido, Salles vai a julgamento por "risco de dano grave e difícil reparação à imagem e reputação do Novo".

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