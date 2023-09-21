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No Ceará

'No meu tempo, tirava autista na chibata', diz vereador; vídeo

Após a fala durante sessão, Eúde Duarte Lucas (PDT) diz que foi mal interpretado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 set 2023 às 06:20

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 06:20

O vereador Eúde Duarte Lucas (PDT) sugeriu nesta terça-feira (19), durante sessão na Câmara de Jucás, a 329 km de Fortaleza, que um possível TEA (Transtorno do Espectro Autista) na época de criança teria sido "tirado na peia" pelo seu pai. "No meu tempo, tirava autista [TEA] na chibata", disse ele.
O comentário repercutiu de forma negativa, e o vereador divulgou uma nota nesta quarta-feira (20) na qual lamenta o episódio e diz que foi mal interpretado.
O tema surgiu na sessão da Câmara porque o vereador, que preside a Casa, é o autor de um projeto de lei que autoriza a criação da "carteira municipal de identificação do autista", que estava na pauta do dia. A proposta atendia a um pedido de um grupo ligado ao tema e foi aprovada pelos vereadores nesta terça.
Mas, ao mencionar o projeto de lei, o pedetista acrescentou: "Eu estava brincando hoje aqui com os colegas, eu assisti ao Fantástico no domingo, e fui dormir pensando: 'rapaz, acho que eu sou autista também!'. Pela declaração que os artistas fizeram... Acho que eu era autista, só que meu pai tirou o autista na peia. No meu tempo, tirava autista na chibata. Eu era um menino meio traquina", disse ele, em referência ao programa da Globo que mostrou o caso da atriz Letícia Sabatella, diagnosticada com TEA recentemente.
Nesta quarta, diante da repercussão, o vereador reforçou que o comentário sobre "peia" e "chibata" se referia a uma época em que o TEA não era conhecido. "Me identifiquei como autista, mencionei sobre o meu próprio caso e como fui tratado antigamente, exatamente pela falta de diagnóstico", disse ele.
O vereador também afirma na nota que foi o integrantes da Casa que mais apresentou "projeto de lei em favor do autismo, justamente por compreender e abraçar esta causa".
"Reitero aqui o meu compromisso de continuar apresentando projetos e lutando pelos autistas e por todos aqueles que precisam. Jamais tive a intenção de ofender e peço perdão se me expressei de maneira equivocada", afirmou ele.

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