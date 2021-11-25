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Premiação acumulada

Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 7 milhões

A quina registrou 46 apostas ganhadoras. Cada uma vai pagar R$ 35.595,61. A quadra teve 2.988 apostas vencedoras. Cada apostador receberá R$ 782,84
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

25 nov 2021 às 09:16

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 09:16

Uma única aposta de Colatina, no Espírito Santo, levou o prêmio de R$ 76 milhões do concurso 2.391 da Mega-Sena
Prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 7 milhões após nenhum apostador acertar as seis dezenas Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.431 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite dessa quarta-feira (24) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.
De acordo com a estimativa da Caixa, o prêmio acumulado para o próximo sorteio, no sábado (27), é de R$ 7 milhões. As dezenas sorteadas foram: 08 - 11 - 22 - 25 - 26 - 36.
A quina registrou 46 apostas ganhadoras. Cada uma vai pagar R$ 35.595,61. A quadra teve 2.988  apostas vencedoras. Cada apostador receberá R$ 782,84.
As apostas para o concurso 2.432 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo país ou pela internet. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

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