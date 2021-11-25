Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 7 milhões

De acordo com a estimativa da Caixa, o prêmio acumulado para o próximo sorteio, no sábado (27), é de R$ 7 milhões. As dezenas sorteadas foram: 08 - 11 - 22 - 25 - 26 - 36.

A quina registrou 46 apostas ganhadoras. Cada uma vai pagar R$ 35.595,61. A quadra teve 2.988 apostas vencedoras. Cada apostador receberá R$ 782,84.

As apostas para o concurso 2.432 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo país ou pela internet. O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.