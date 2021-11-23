Agências da Caixa ampliam horário de atendimento; veja como fica no ES

A partir desta terça-feira (23), as agências da Caixa Econômica Federal voltam a atender nos horários praticados antes da pandemia de Covid-19. De acordo com o banco, isso vai acontecer desde que a legislação municipal não determine um padrão diferente do estabelecido anteriormente.
Os horários regulares de abertura e fechamento das unidades variam de acordo com as especificidades e fusos de cada região.
Em grande parte do país, o atendimento ao público acontece entre 10h e 16h. Os horários de funcionamento de cada agência podem ser consultados clicando aqui.
HORÁRIOS DAS AGÊNCIAS DA CAIXA NO ES
- AG 0167 BEIRAMAR: 10h às 16h
- AG 0168 ENSEADA: 10h às 16h
- AG 0169 ALEGRE: 11h às 16h
- AG 0170 AFONSO CLAUDIO: 10h às 15h
- AG 0171 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM: 11h às 16h
- AG 0172 COLATINA: 11h às 16h
- AG 0173 VILA VELHA: 10h às 16h
- AG 0555 LINHARES: 11h às 16h
- AG 0556 NOVA VENECIA: 10h às 15h
- AG 0557 GUACUI: 11h às 16h
- AG 0590 CARIACICA: 10h às 16h
- AG 0591 CASTELO: 11h às 16h
- AG 0592 MUQUI: 10h às 15h
- AG 0662 UNIVERSIDADE FEDERAL VITORIA: 10h às 16h
- AG 0690 IBIRACU: 11h às 16h
- AG 0716 MONTANHA: 10h às 15h
- AG 0717 SAO MATEUS: 11h às 16h
- AG 0718 BAIXO GUANDU: 10h às 15h
- AG 0719 BARRA DE SAO FRANCISCO: 10h às 15h
- AG 0721 SAO GABRIEL DA PALHA: 10h às 15h
- AG 0823 JUCUTUQUARA: 10h às 16h
- PA 0829 JUSTICA FEDERAL VITORIA: 12h às 16h
- AG 0850 MARATAIZES: 10h às 15h
- AG 0880 VILA RUBIM: 10h às 16h
- AG 0881 GUARAPARI: 11h às 16h
- AG 0882 SERRA: 10h às 16h
- AG 1034 GOIABEIRAS: 10h às 16h
- AG 1046 JARDIM LIMOEIRO: 10h às 16h
- AG 1112 ARACRUZ: 11h às 16h
- AG 1113 CONCEICAO DA BARRA: 10h às 15h
- AG 1114 JOAO NEIVA: 11h às 16h
- AG 1115 IUNA: 11h às 16h
- AG 1255 VIANA: 10h às 15h
- AG 1306 VENDA NOVA DO IMIGRANTE: 11h às 16h
- AG 1384 ITAPEMIRIM: 10h às 15h
- AG 1434 ESTACAO MARECHAL: 11h às 16h
- AG 1539 AMERICA: 10h às 16h
- AG 1540 SAO SILVANO: 11h às 16h
- AG 1564 JARDIM DA PENHA: 10h às 16h
- AG 1643 GLORIA: 10h às 16h
- AG 1734 SAO JOSE DO CALCADO: 10h às 15h
- AG 1826 SANTA TERESA: 10h às 15h
- AG 1836 ICONHA: 10h às 15h
- AG 1908 MIMOSO DO SUL: 10h às 15h
- AG 1962 ITAGUACU: 10h às 15h
- AG 1963 VALE: 11h30 às 16h30
- AG 1978 PADRE ANCHIETA: 11h às 16h
- AG 2016 BERNARDO HORTA: 11h às 16h
- AG 2040 DOMINGOS MARTINS: 11h às 16h
- AG 2041 CARAPINA: 10h às 16h
- AG 2042 PRAIA DO CANTO: 10h às 16h
- AG 2056 PIUMA: 10h às 16h
- AG 2099 IBES: 10h às 16h
- AG 2146 JACARAIPE: 10h às 16h
- AG 2310 HOSPITAL UNIVERSITARIO: 10h às 16h
- AG 2396 CIDADE DE PRESIDENTE KENNEDY: 10h às 15h
- AG 2440 BENTO FERREIRA: 10h às 16h
- AG 2503 FINDES: 10h às 16h
- AG 2521 JARDIM ITAPOA: 10h às 16h
- AG 3025 ITAPARICA: 10h às 16h
- PA 3030 JF CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM: 12h às 16h
- AG 3084 JARDIM CAMBURI: 10h às 16h
- AG 3132 COBILANDIA: 10h às 16h
- AG 3139 LARANJEIRAS DA SERRA: 10h às 16h
- AG 3308 ITACIBA: 10h às 16h
- AG 3366 CIDADE DE PINHEIROS: 10h às 15h
- PA 3370 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA: 12h às 16h
- AG 3489 CONCEICAO DE LINHARES: 11h às 16h
- PA 3609 PREFEITURA MUN MUNIZ FREIRE: 10h às 16h
- AG 3619 POMERANOS: 10h às 15h
- AG 3630 TREVO: 10h às 16h
- PA 3656 CIDADE DE JAGUARE: 11h às 16h
- AG 3659 PRAIA DA COSTA: 10h às 16h
- AG 3779 VITORIA PRAIA: 10h às 16h
- PA 3993 JUSTICA DO TRABALHO VITORIA: 12h às 16h
- AG 4190 HOSPITAL METROPOLITANO: 10h às 16h
- AG 4192 MUQUICABA: 11h às 16h
- AG 4333 IBATIBA: 11h às 16h
- AG 4604 ALFREDO CHAVES: 10h às 15h
- AG 4607 CENTRAL LARANJEIRAS: 10h às 16h
- AG 4608 ECOPORANGA: 10h às 16h
- AG 4654 VARGEM ALTA: 10h às 15h
- AG 4776 TERRA VERMELHA: 10h às 16h
Durante a pandemia, as agências funcionaram a partir de 8h, em especial para atender demandas relativas ao pagamento de benefícios como o auxílio emergencial.
A lista com o horário de funcionamento das unidades está disponível no site da Caixa, bem como informações sobre toda a rede de atendimento do banco.
“Priorizando a segurança e o bem-estar de clientes e empregados, o banco vai manter os cuidados necessários para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da covid-19, como a disponibilização de álcool em gel em todas as unidades”, informou.
CANAIS DE ATENDIMENTO
A Caixa também disponibiliza aos clientes atendimento remoto e digital por meio do WhatsApp Caixa, no 0800 104 0104, do internet banking e de diversos aplicativos, como Habitação Caixa, DPVAT e Auxílio Brasil.
Por telefone, os clientes contam com a central de atendimento pelos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (para demais regiões).
Para informações sobre benefício sociais PIS, FGTS e Cartão Social o número é o 0800 726 0207, com atendimento eletrônico 24 horas por dia e atendimento humano de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h.