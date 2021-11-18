Auxílio Brasil: saiba como acessar o aplicativo do programa

O governo federal lançou junto ao Auxílio Brasil um aplicativo que já está disponível para os usuários. Do mesmo modo que o novo programa é uma versão reformulada do antigo Bolsa Família, o novo app é uma atualização do antigo. Pelo aplicativo é possível verificar se a pessoa receberá o benefício e qual o valor.
O Auxílio Brasil é gerido pelo Ministério da Cidadania, que é responsável por selecionar as pessoas que receberão o auxílio e também pelo envio dos recursos à Caixa Econômica Federal. Sendo a Caixa responsável pelo pagamento e disponibilização de canais de atendimento ao cidadão para tirar dúvidas.
De acordo com a Caixa, no aplicativo do Auxílio Brasil, que já foi baixado por mais de 10 milhões de pessoas, será possível consultar: benefício e parcelas; mensagens sobre o benefício, calendário do pagamento e informações do programa.
Quem já tinha o aplicativo da Bolsa Família deve apenas atualizá-lo para nova versão, pela loja de aplicativos do próprio celular, caso a atualização não seja feita de forma automática. O app está disponível para Android (Google Play) e Iphone (Apple Store), e é importante na hora de baixar verificar se o desenvolvedor é a Caixa Econômica Federal.
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Ele esta disponível para Android (Google Play) e Iphone (Apple Store). É importante verificar se o desenvolvedor é a Caixa Econômica Federal.
É possível acessar o aplicativo usando a senha do antigo app do Bolsa Família.
Caso deseje utilizar a mesma senha do Caixa Tem, selecione a opção "Quero entrar com a minha senha do App Caixa Tem" ou "Quero entrar com a minha senha do App Auxílio Brasil" e insira seu CPF e senha.
Caso não possua senha de nenhum aplicativo Caixa, selecione a opção “Cadastre-se” e siga os passos solicitados na tela para efetuar o seu cadastramento.
Após fazer login no aplicativo, procure por Auxílio Brasil e consulte o benefício.
Também é possível verificar se a pessoa receberá o benefício e qual o valor pelo telefone:
- Ligar para 0800 426 02 07
- Digitar a opção 3 (Auxílio Brasil e demais programas)
- Digitar a opção 4 (para saber se você foi incluído)
- Digitar o número do NIS ou CPF