Auxílio Brasil: saiba como acessar o aplicativo do programa

Aplicativo do Auxilio Brasil já está disponível Crédito: Ricardo Medeiros

governo federal lançou junto ao Auxílio Brasil um aplicativo que já está disponível para os usuários. Do mesmo modo que o novo programa é uma versão reformulada do antigo Bolsa Família , o novo app é uma atualização do antigo. Pelo aplicativo é possível verificar se a pessoa receberá o benefício e qual o valor.

De acordo com a Caixa, no aplicativo do Auxílio Brasil, que já foi baixado por mais de 10 milhões de pessoas, será possível consultar: benefício e parcelas; mensagens sobre o benefício, calendário do pagamento e informações do programa.

Quem já tinha o aplicativo da Bolsa Família deve apenas atualizá-lo para nova versão, pela loja de aplicativos do próprio celular, caso a atualização não seja feita de forma automática. O app está disponível para Android (Google Play) e Iphone (Apple Store), e é importante na hora de baixar verificar se o desenvolvedor é a Caixa Econômica Federal.

CONFIRA O PASSO A PASSO

Consulte o Benefício Ele esta disponível para Android (Google Play) e Iphone (Apple Store). É importante verificar se o desenvolvedor é a Caixa Econômica Federal. É possível acessar o aplicativo usando a senha do antigo app do Bolsa Família. Caso deseje utilizar a mesma senha do Caixa Tem, selecione a opção "Quero entrar com a minha senha do App Caixa Tem" ou "Quero entrar com a minha senha do App Auxílio Brasil" e insira seu CPF e senha. Caso não possua senha de nenhum aplicativo Caixa, selecione a opção “Cadastre-se” e siga os passos solicitados na tela para efetuar o seu cadastramento. Após fazer login no aplicativo, procure por Auxílio Brasil e consulte o benefício.

Também é possível verificar se a pessoa receberá o benefício e qual o valor pelo telefone: