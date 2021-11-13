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Benefício social

Auxílio Brasil: confira o calendário de pagamento do novo Bolsa Família

Segundo a Caixa, os beneficiários do programa anterior migrarão automaticamente para o Auxílio Brasil, sem necessidade de realizar novo cadastramento
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

13 nov 2021 às 10:32

Publicado em 13 de Novembro de 2021 às 10:32

Caixa Econômica Federal e o governo federal anunciaram na noite desta sexta-feira (12) o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil, o novo programa que substitui o Bolsa Família. O programa tem o objetivo de ajudar financeiramente as famílias brasileiras em situação de pobreza e pobreza extrema e começa a ser pago na próxima quarta-feira (17).
Segundo a instituição, os beneficiários do Bolsa Família migrarão automaticamente para o Auxílio Brasil, sem necessidade de um novo cadastramento no sistema. No novo programa, os cartões e senhas, que eram utilizados anteriormente para os saques do Bolsa Família, continuarão válidos e poderão ser utilizados para o recebimento do Auxílio Brasil.

CONFIRA O CALENDÁRIO CONFORME O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO SOCIAL: 

Calendário do Auxílio Brasil
Calendário do Auxílio Brasil Crédito: Arte / Agência Brasil
A Caixa Econômica Federal também ressaltou que, famílias e usuários que recebem o Bolsa Família pelo aplicativo Caixa TEM, em conta Poupança Digital, receberão o Auxílio Brasil no mesmo local e poderão continuar movimentando seu benefício pelo aplicativo.
Segundo a instituição, os benefícios serão pagos por meio das contas: da Poupança Social Digital (Caixa TEM); Conta Corrente de Depósito à vista; Conta Especial de Depósitos à vista e Conta Contábil (uma plataforma do programa), que é utilizada caso o beneficiário não tenha outras opções de transferência.
A Caixa também assegurou que os indivíduos que ainda não possuem o cartão do Auxílio Brasil, trazendo o nome do novo programa, podem efetuar o saque utilizando o cartão do Bolsa Família da mesma forma, até que um novo documento seja emitido. 
Dinheiro do auxílio emergencial, benefício concedido pelo Governo Federal durante a pandemia do novo coronavírus.
A Caixa Econômica Federal ressaltou que, famílias que recebem o Bolsa Família pelo aplicativo Caixa TEM, em conta Poupança Digital, receberão o Auxílio Brasil no mesmo local.  Crédito: Siumara Gonçalves

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